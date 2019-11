De Daniel Ionașcu,

Mihaela Constantin lucrează în lumea tehnologiei, în Shenzhen, China. Pentru a vota, ea a mers jumătate de zi până în Hong Kong, regiune chineză afectată de câteva luni de protestele pentru democrație.

”Dacă eu am călătorit 40 de kilometri să votez, poți și tu”, a scris ea pe Facebook, în timp ce își prezenta pașaportul ștampilat. Mesajul ei a fost un imbold și pentru cei de acasă, din România.

Pașaportul ștampilat, după votul din Hong Kong

A călătorit jumătate de zi ca să voteze

”Am votat în Hong Kong la Consulatul României. A fost super ușor, eram singura persoană atunci când am intrat. Am mers sâmbătă, pe la 14.00. Fuseseră doar aproximativ cinci persoane înaintea mea. Vineri (22 noiembrie – n.r.) au fost 30 de persoane. Erau 4-5 funcționari acolo. În Hong Kong merg nu doar românii din Hong Kong, ci și cei din regiunile alăturate din China. Eu am mers din Shenzhen, mi-am rezervat o jumătate de zi. În Hong Kong sunt cam 100 de români, a declarat Mihaela Constantin, pentru Libertatea.

A fost foarte simplu, a durat doar două minute, am semnat electronic pe o tabletă. Civilizat, rapid, iar atmosfera la vot a fost foarte prietenoasă. Mihaela Constantin:

Cât despre protestele care au loc de luni bune în Hong Kong, acestea au avut influență în privința votului.

”La întrebarea cu influența protestelor… hmm da, erau discuții pe grupul de români din regiunea Guangdong, China, dacă vor să riște să meargă în regiunea cu proteste pentru a vota. Nu știau dacă granița e închisă sau nu, clar nu a fost aceeași lejeritate”, a spus Mihaela.

”Primul lucru pe care l-am făcut a fost să votez”

Cerasela Marin lucrează în domeniul cinematografiei. A stat două luni și jumătate în Thailanda, iar vineri a ajuns în Tokyo, Japonia, unde o să rămână încă 2-3 luni.

Ea a spus că primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în Tokyo a fost să voteze, sâmbătă, la secția de la Ambasadă, deși a plouat și a fost frig.

Și cei de la ambasadă erau tare bucuroși că vin oamenii și pe ploaie. Am schimbat amabilități. Ne-au întrebat ce facem în Tokyo, le-am spus. Am menționat că noi venim de la 30 de grade și că ne-a lovit frigul în moalele capului, dar ce nu facem noi că să votăm. Cerasela Marin:

”Vreau să arate și România ca Japonia”

Cerasela vrea ca România să aibă și ea infrastructură ca Japonia.

Apropo… De ce am votat? Să arate și România cândva ca Japonia. Să aibă și capitala mea infrastructură și transport public precum Tokyo sau Bangkok. Cerasela Marin:

Ea își mai dorește ca România să ajungă să aibă cel puțin sistemul de sănătate din Japonia și Thailanda.

Thailanda are cel mai bun al șaselea sistem de sănătate din lume, așa citisem un top pe Bangkok Today. Sistemul de metrou și sky train e impecabil. În Tokyo e deja SF totul pentru mine”, a mai spus Cerasela.

Da, pot câștiga și acasă bani, dar bunul simț, infrastructura – și aici includ tot, inclusiv infrastructura fiscală -, lipsesc cu desăvârșire. Cerasela Marin:

Cerasela Marin, în fața Ambasadei României din Tokyo, pe ploaie și vânt

Ea mai spune că a votat și pentru un președinte care să ducă România în rândul țărilor Schengen și care să obțină eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii.

În turul al doilea al alegerilor se confruntă actualul președinte Klaus Iohannis, din partea PNL, și fostul premier Viorica Dăncilă, din partea PSD.

