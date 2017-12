Românii, pesimiști la sfârșitul anului 2017: Lucrurile în România merg într-o direcție greșită, iar în anul 2018 se va trăi mai prost, se arată într-un studiu realizat de IRES, și prezentat de sociologul Vasile Dâncu, la TVR.

Potrivit studiului sociologic, criza politică și creșterea prețurilor sunt principalele motive de îngrijorare ale românilor. Concluziile studiului IRES mai arată că protestele față de modificarea legilor justiției și decesul Regelui Mihai au fost cele mai importante evenimente ale anului care se încheie.

Învitat la Ultima Ediție, sociologul Vasile Dâncu a vorbit despre acest studiu, un bilanț politic care se face an de an, în care oamenii sunt întrebați ce a fost important în anul respectiv, ce a rămas, ce trebuie făcut pentru viitor.

La întrebarea ”După părerea dvs., în ce direcție merg lucrurile astăzi în România?, cei mai mulți dintre chestionați, 75%, au răspuns că într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% spun că țara merge într-o direcție bună.

„În primul rând, este un pesimism absolut, direcția în care merge țara. Niciodată nu am avut, de 25 de ani sondez acest lucru, nu am avut o direcție bună doar de 17%. Această percepție negativă nu a fost niciodată. Un pesimism absolut aici”, a spus sociologul Vasile Dâncu.

La întrebarea, Cum credeți că va fi anul 2018 pentru România, în comparație cu acest an? 46% dintre cei chestionați au răspuns că anul 2018 va fi un an mai prost și doar 28% că va fi un an mai bun decât 2017.

„În materie de speranță. În anii trecuți, când întrebam cum au mers lucrurile, spuneau că au mers prost, de exemplu. Dar, despre viitor aveau încredere. Aici este prima dată când văd o majoritate de 46 la sută față de 24 care spun că evaluează, de exemplu, anul trecut cu anul viitor, 2018, ca fiind mai prost”, a comentat profesorul Vasile Dâncu.

Criza politică și creșterea prețurilor sunt principalele motive de îngrijorare ale oamenilor, după cum arată răspunsul la întrebarea Ce i-a îngrijorat pe români în anul 2017?

Vasile Dâncu spune că ”Suntem într-o criză politică în acest moment. ”E o criză de comunicare între instituții, o criză a încrederii și o criză a mesajului politic în general”, mai spune sociologul.

Întrebați care a fost cel mai important eveniment al anului în România, românii au răspuns, la egalitate, că protestele față de modificările aduse legilor justiției și decesul Regelui Mihai reprezintă evenimentele anului 2017 din țara noastră.

”Este un lucru foarte important. Oamenii vor mediator. Vor judecător. Vor arbitru. Și cred că faptul că acum sunt foarte mulți care vorbesc despre monarhie, asta e o criză politică, oamenii și-au pierdut încrederea și ar vrea cineva să medieze toate aspectele, acest conflict din societate”, spune Dâncu.

Studiul „Bilanțul politic al anului 2017. Perspective pentru 2018” a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie pe un eșantion de 1627 de persoane cu vârsta peste 18 ani și are o marjă de eroare de +/- 2,5%. Perioada de desfășurare a fost 6-8 decembrie 2017.