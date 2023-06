Pe 13 și 14 iunie, zeci de persoane care au mâncat la fast-food-ul „Vreau Shawarma” din Brațk au apelat la medici.

Inițial, 11 persoane au fost spitalizate cu un diagnostic de infecție intestinală acută. Ulterior, Comisia de Investigații a precizat că „sunt 62 de victime“.

În total, 29 de oameni au fost internați. Între ei, cinci minori, care tratați la Spitalul Clinic de Copii Brațk. 33 de persoane, cu simptome ușoare și moderate, au primit tratament în ambulatoriu.

