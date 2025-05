În acest context, președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare impunerea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei.

In the Zhytomyr region, three children were killed by a Russian missile and drone attack. The children were 8, 12 and 17 years old. Another 12 people were injured, all of them hospitalized.

Loviturile din timpul nopții au omorât cel puțin 12 persoane, inclusiv trei copii, în regiunea nordică Jîtomîr, au anunțat oficialii ucraineni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite, care au adoptat o poziție publică mai blândă față de Rusia și liderul său, Vladimir Putin, de când Trump a preluat funcția, să ia atitudine.

„Tăcerea Americii, tăcerea altora din lume nu face decât să-l încurajeze pe Putin. Fiecare astfel de atac terorist rusesc este un motiv suficient pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei”, a scris el pe Telegram.

Întrebat dacă are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, Donald Trump nu a negat.

„Absolut. Nu sunt deloc mulțumit de ceea ce face Putin. Ucide o mulțime de oameni (…) a luat-o complet razna!”, a declarat Trump reporterilor în New Jersey, duminică, chiar înainte de a se îmbarca în avionul său pentru a se întoarce la Casa Albă de la clubul său de golf de la Bedminster.

rescuer sitting on the ruins of a house in the Zhytomyr region where three children was killed by Russian terrorists today…

Atacul rusesc din noaptea de 25 spre 26 mai a fost cel mai mare din acest război, în ceea ce privește numărul de arme lansate, deși alte lovituri au făcut mai multe victime.

„A fost un atac combinat, nemilos, îndreptat împotriva civililor. Dușmanul a arătat din nou că scopul său este frica și moartea”, a scris pe Telegram ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko.

Rusia neagă că ar viza civili în ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică că atacul a fost „o încălcare clară” a Protocoalelor de pace de la Geneva din 1977 și a cerut un armistițiu imediat.

Ucraina și aliații săi europeni au încercat să convingă Moscova să semneze un armistițiu de 30 de zile, ca prim pas spre negocierea încheierii războiului, care durează de trei ani.

Eforturile lor au suferit o lovitură la începutul acestei săptămâni, când Trump a refuzat să impună sancțiuni suplimentare Moscovei pentru că nu a fost de acord cu o pauză imediată a luptelor, așa cum dorea Kievul.

As of now, 12 people have died and 60 have been injured as a result of the Russian night attack.

The photo shows the consequences of the strikes in the Kyiv, Khmelnytskyi, Zhytomyr and Mykolaiv regions. In total, more than 30 cities and villages were affected

