Serghei Karaganov, un consilier de lungă durată al președintelui rus Vladimir Putin și președinte onorific al Consiliului Rus pentru Politică Externă și de Apărare, a menționat trei posibile ținte pentru armele nucleare rusești într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.

Consilierul lui Putin vorbește de „aducerea elitelor europene la rațiune”

Acesta a declarat că Rusia ar putea escalada conflictul din Ucraina și ar putea folosi arme nucleare „pentru a aduce elitele europene la rațiune” în cazul unei înfrângeri iminente în război. Generalul-maior Jarosław Gromadziński a calificat aceste afirmații drept „propagandă și intimidare” într-o declarație pentru Euronews.

Mai mult, Iuri Barancik, director adjunct al Institutul pentru Strategii Politice și Economice Internaționale (RUSSTRAT), care are un canal de Telegram cu peste 80.000 de abonați, a propus utilizarea unui impuls electromagnetic (EMP) provenit de la o explozie nucleară spațială pentru a neutraliza capacitățile militare ale NATO, informează portalul Bloknot, portavoce a Kremlinului.

Arma nucleară rusă Burevestnik – supranumită „Cernobîlul zburător” și presupusă a fi capabilă să zboare zile întregi pentru a sonda punctele slabe ale Occidentului, Foto: Profimedia

Ținte nucleare propuse: Germania, Regatul Unit și Polonia

În interviul difuzat în cadrul podcastului fostului prezentator Fox News, Tucker Carlson, Karaganov a precizat că utilizarea armelor nucleare ar putea avea loc „în unu sau doi ani”. El a identificat Germania, Regatul Unit și Polonia drept posibile ținte, dar a subliniat că Germania ar fi prioritară. Totuși, a spus că Polonia joacă un rol aparte, invocând poziția sa strategică.

Americanii nu ar reacționa dacă Poznan ar fi lovit, crede consilierul lui Putin

„Am scris deja de mai multe ori că americanii nu ar reacționa dacă Poznan ar fi lovit (…). Dar sper că polonezii devin mai raționali. Ei înțeleg că se joacă cu focul. Încercă să se retragă de pe linia frontală a acestui conflict. Dar alegerea mea rămân Regatul Unit și Germania. Germania mai întâi”, a declarat Karaganov.

Importanța strategică a orașului Poznan în ochii Rusiei

Poznan a fost menționat de Karaganov în contextul importanței sale militare, având în vedere prezența Camp Kościuszko, singura bază permanentă a trupelor terestre americane din Polonia. Aceasta servește ca sediu avansat pentru Corpul V al SUA, stabilit în 2022 ca primă staționare permanentă a forțelor americane pe flancul estic al NATO.

În apropiere, la Powidz, se află un depozit al Army Prepositioned Stocks (APS-2), echipat cu tancuri, obuziere și vehicule blindate, gata să sprijine o întărire rapidă a NATO.

De asemenea, baza aeriană din Krzesiny găzduiește avioane de vânătoare F-16 poloneze și F-35 aliate, precum și facilități de întreținere pentru tancurile Abrams.

Președintele rus Vladimir Putin se închină la slujba de Paște de la Moscova Foto: Profimedia Images

Karaganov spune că scenariul nuclear a fost evitat doar pentru că Vladimir Putin este „foarte religios și precaut”

În interviu, Karaganov a subliniat că nu dorește ca un astfel de scenariu să devină realitate: „Îl implor pe Atotputernicul să nu lase să se întâmple acest lucru”. El a adăugat că Vladimir Putin este „foarte religios și precaut”, ceea ce a împiedicat escaladarea conflictului până acum, chiar dacă el însuși i-a recomandat președintelui o abordare mai puțin reținută.

Rusia consideră că Europa a fost sursa „răului și nefericirii din istoria umanității”

Karaganov a criticat vehement Europa, acuzând continentul că ar fi fost sursa „răului și nefericirii din istoria umanității”. „Luptăm din nou împotriva Europei – continentul care a fost întotdeauna sursa tuturor nenorocirilor și relelor din istoria omenirii, inclusiv războaiele mondiale, rasismul și colonialismul”, a declarat acesta.

Deși Karaganov este cunoscut pentru pozițiile sale controversate, pe care Kremlinul nu le exprimă oficial, declarațiile sale, cum a amintit Reuters, reflectă adesea viziuni împărtășite tacit de Moscova. Într-un interviu separat pentru Euronews, general-maiorul polonez Jarosław Gromadziński a subliniat că amenințările și declarațiile lui Karaganov sunt, în esență, „doar propagandă menită să intimideze”.