Rusia a desfășurat în Mariupolul capturat furgonete mobile de propagandă, cu televizoare uriașe, un mod de a susține efortul de integrare a teritoriilor ocupate din sudul Ucrainei.

Videoclipurile publicate de ministerul rus al situațiilor de urgență au arătat camionetele, numite „puncte mobile de informare”, difuzând segmente de știri ale televiziunii de stat și emisiuni de dezbateri politice, în care diverși experți susțin invazia din Ucraina.

Măsura orwelliană, scrie The Guardian, se adresează locuitorilor care au supraviețuit cumva bombardamentelor violente ce au vizat orașul Mariupol, omorând mii de civili. Una dintre camionete a ajuns la un moment dat chiar lângă ruinele teatrului din Mariupol, unde sute de oameni au fost uciși într-un atac aerian în luna martie.

russians display propaganda from a van. Three such "propaganda vehicles" are driving around #Mariupol in an attempt to persuade people that their lives are being improved. Nevermind that a humanitarian catastrophe is unfolding

Source: advisor to #Mariupol town mayor pic.twitter.com/jyOt6ugVcU — Olena Halushka (@OlenaHalushka) May 26, 2022

Alte camionete patrulează acum prin oraș, difuzând în principal segmente de știri ale televiziunilor rusești. „Locuitorii din Mariupol au fost ținuți într-un vid informațional virtual timp de trei luni din cauza lipsei de electricitate”, a spus Ministerul rus pentru Situații de Urgență într-o declarație, justificând mobilizarea acestor mijloace de propagandă.

The Guardian scrie că ecranele mobile au fost desfășurate în locurile în care locuitorii din Mariupol primesc ajutor umanitar, documente rusești și în punctele din oraș în care este disponibilă apă potabilă.

Recomandări Sârbu vs Teszari. Când doi moguli se ceartă, ne mai amintim și noi niște adevăruri

MIșcarea a fost criticată de oficialii ucraineni. „Practica de a hrăni oamenii cu minciuni capătă amploare”, a observat Petro Andriușcenko, consilier al primarului ucrainean din Mariupol. Este un „cinism la cel mai înalt nivel”, a adăugat oficialul.

„Adevărul și propaganda”, a scris și Anton Gerașenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, care a postat o înregistrare video cu camioanele, suprapuse peste imaginile cu ruinele orașului. Aceasta este „lumea rusească”, a adăugat el.

Diseminarea propagandei rusești în Mariupol este parte a unui efort mai amplu de pacificare și integrare a orașelor capturate, în ciuda asigurărilor anterioare ale lui Vladimir Putin cum că Rusia nu intenționează să ocupe noi teritorii în Ucraina.

Miercuri, Putin a semnat o lege care va accelera acordarea de pașapoarte rusești cetățenilor din Mariupol, precum și celor din regiunile ucrainene Herson și Zaporojie, care se află parțial sub controlul Moscovei.

Decizia Kremlinului a fost criticată de Kiev, care a acuzat o încercare de anexare a teritoriilor prin popularea acestora cu cetățeni ruși. „Eliberarea ilegală de pașapoarte este o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a normelor și principiilor dreptului umanitar internațional”, a declarat miercuri Ministerul ucrainean de Externe.

Recomandări Corespondență de la Cannes: E moral să ucizi civili în război? Documentarul ucraineanului Serghei Loznița ne arată cât de puțin învățăm din istorie

Russias Federal Emergency Management Agency has sent 3 “mobile complexes for informing the population” (vans w/ side-mounted big screens) to Mariupol to blast Kremlin propaganda at the locals. Mikhalkov against a backdrop of destroyed housing is symbolic. https://t.co/5QPnlshhd1 pic.twitter.com/XVv2XYC4LR — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 26, 2022

Confirmând practic acest scenariu, înalți oficiali de la Kremlin au promis deja că vor rămâne în sudul Ucrainei „pentru totdeauna”.

„Sistemul simplificat ne va permite tuturor să vedem clar că Rusia este aici nu doar pentru o perioadă lungă de timp, ci pentru totdeauna”, a declarat pentru agenția de presă RIA Novosti vicepreședintele numit de Moscova în regiunea ocupată Herson, Kirill Stremousov.

Administrația controlată de Rusia în Herson a anunțat, de asemenea, că va începe joi să ofere salarii în ruble, adoptând efectiv moneda Rusiei ca parte a anexării treptate a teritoriilor din sudul Ucrainei. Autoritățile locale instalate de Rusia au declarat, de asemenea, că ar putea solicita în mod oficial anexarea.

GSP.RO „Să o întrebe pe soția dânsului cine sunt”. Dan Șucu, înțepat de un important om de afaceri din România

Playtech.ro MEGA-BOMBĂ! Irina Tănase are IUBIT NOU și bogat! L-a înlocuit pe Liviu Dragnea cu „Regele medicamentelor”

Observatornews.ro Presupusul criminal al Beatei Molnar, încătușat la Oradea. Iubitul tinerei ucise și abandonate pe câmp se ascundea într-un vagon dezafectat

HOROSCOP Horoscop 27 mai 2022. Taurii simt o presiune neobișnuit de mare din partea unor apropiați ca să cedeze într-o chestiune

Știrileprotv.ro Beata Molnar, tânăra găsită moartă pe un câmp din Bihor, a avut o moarte violentă

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"

PUBLICITATE Cu siguranță ți s-a întâmplat să arunci un ochi la ținutele pe care și le concepe Sânziana Negru