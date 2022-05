Acțiunile Rusiei în Ucraina oferă destule probe pentru a concluziona că Moscova incită la genocid și comite atrocități cu intenția de a distruge poporul ucrainean, au transmis experții în analiza lor asupra conflictului din Ucraina.

În acest document se precizează că statul rus a încălcat mai multe articole din Convenția Națiunilor Unite privind genocidul. Experții avertizează că există un risc serios și iminent de genocid în Ucraina și aduc drept argument pentru această afirmație o serie de exemple de ucidere în masă a civililor, deportări forțate și retorica dezumanizantă împotriva ucrainenilor a oficialilor de la vârful puterii din Rusia.

„Am adunat experți de top în drept din întreaga lume care au examinat toate probele și au ajuns la concluzia că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru încălcări ale Convenției privind genocidul”, a declarat Azeem Ibrahim de la Institutul New Lines, un think thank american, despre raportul dat publicității vineri și care a fost înaintat anterior instituțiilor internaționale.

Semnatarii Convenției privind genocidul, între care se numără și Rusia, și-au asumat obligația legală de a preveni genocidul, prin urmare raportul independent cere comunității internaționale să acționeze.

„Nu mai avem timp la dispoziție, credem că este un risc serios de genocid”, a spus Ibrahim. „Toate statele care au semnat convenția, și sunt 151 de țări, inclusiv Rusia, au obligația să facă tot ce pot pentru a opri acest lucru, altfel ar încălca convenția”.

În una din cele mai dure părți ale raportului, experții fac o comparație directă cu masacrul de la Srebenica din 1995, cerând lumii să acționeze până nu e prea târziu.

„Detaliile uciderii în masă a 7.000 de bărbați și băieți musulmani în Srebenica au apărut în fața comunității internaționale când era prea târziu pentru a preveni un genocid care s-a întâmplat doar în câteva zile. În 2022, avem capabilitatea să urmărim cu precizie în timp ce se întâmplă atrocități similare și să răspundem corespunzător”, se menționează în raport.

Experții menționează direct Moscova și precizează că oficiali de vârful puterii rusești au pus bazele genocidului și au incitat la un viitor genocid după ce au negat în mod repetat existența identității ucrainene. Astfel, Rusia a încălcat articolele din convenție care prevăd intenția de a comite acte „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios”, cât și articolul care privește îngrijorări „privind incitare directă sau publică la comiterea de genocid”.

Drept exemplu pentru acuzații este oferită declarația președintelui rus Vladimir Putin care a spus clar că Ucraina nu are niciun drept să existe ca stat independent. De asemenea, este menționat limbajul în care oficialii se referă la ucraineni drept „bestii”, „subordonați” sau „gunoi”, cât și portretizarea statului ucrainean drept „nazist” și „o amenințare existențială” pentru Rusia.

Forțele ruse acționează după „un tipar consistent și constant de a comite atrocități împotriva civililor ucraineni”, fiind oferite drept exemple în raport execuții sumare care au avut loc la Bucha, Staryi Bykiv, Sumî și regiunea Cernihiv, cât și atacuri deliberate asupra unor adăposturi, rute de evacuare și facilități medicale.

Mai sunt menționate în raport și bombardarea fără discriminare a zonelor rezidențiale, violurile, tacticile de asalt, furtul de alimente și deportările forțate.

