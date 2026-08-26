Avertismentul Moscovei pentru Tokyo: „O putere nucleară nu poate fi învinsă”

Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Viaceslav Volodin, a transmis un mesaj tranșant autorităților japoneze, solicitându-le să renunțe la o retorică pe care o consideră conflictuală în legătură cu revendicarea teritoriilor insulare. Într-un interviu acordat postului de televiziune rus „Vesti”, oficialul a subliniat fără echivoc faptul că arhipelagul reprezintă „o parte integrantă a Federației Ruse”.

Viaceslav Volodin este președinte al Dumei de Stat din Rusia din anul 2016. Sursa foto: GettyImages.

Pentru a sublinia gravitatea situației, Volodin a făcut apel la istoria militară a Japoniei, îndemnând statul nipon să nu uite evenimentele din trecut, menționând perioada în care „Japonia militaristă a ucis milioane de civili”. Oficialul a atras atenția că țara sa deține un vast arsenal nuclear, avertizând conducerea de la Tokyo să nu revină la o politică expansionistă. Conform liderului politic rus, o confruntare cu o putere nucleară precum Rusia nu ar putea avea vreodată un rezultat favorabil, iar continuarea unei astfel de abordări va duce inevitabil la escaladarea tensiunilor regionale.

În acest context, oficialul rus a sugerat că relațiile bilaterale ar trebui să fie reconstruite exclusiv pe principii diplomatice de bază, precum respectul reciproc, prietenia și neamestecul în treburile interne ale statelor suverane.

Insulele Kurile sunt situate în Oceanul Pacific de Nord. Sursa foto: Google Maps.

Vizita lui Vladimir Putin în Insulele Kurile a inflamat spiritele

Declarațiile contondente venite de la Moscova au ca punct de plecare un incident diplomatic recent, care a tensionat rapid relațiile dintre cele două state. La jumătatea lunii august, președintele Vladimir Putin a efectuat o vizită oficială pe Insulele Kurile, marcând astfel prima sa prezență pe acest teritoriu disputat în decursul celor 26 de ani de când se află la conducerea Rusiei. Liderul de la Kremlin s-a oprit, în mod specific, pe insula Iturup.

Gestul a provocat o reacție fermă și imediată din partea Japoniei. Prim-ministrul nipon Sanae Takaichi a catalogat vizita liderului rus drept „absolut inacceptabilă”, amintind că insulele Iturup, Kunașir, Șikotan și grupul Habomai sunt, din perspectiva niponă, „un teritoriu ancestral al Japoniei”. Oficialul de la Tokyo a punctat că această vizită reprezintă o ofensă la adresa poporului japonez și creează un blocaj major în calea oricăror eforturi viitoare de restabilire a unor relații normale între cele două puteri.

În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a respins acuzațiile venite dinspre Tokyo, calificându-le drept „irelevante din punct de vedere politic” și fără valoare juridică, acuzând totodată Japonia de adoptarea unor „narațiuni revizioniste”. Mai mult, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a plusat cu propriile amenințări, precizând că arhipelagul va rămâne mereu teritoriu rus, iar pe toți cei care nu înțeleg acest detaliu strategic îi așteaptă „consecințe monstruoase”.

Rădăcinile unei dispute de peste 80 de ani

Conflictul diplomatic privind suveranitatea arhipelagului Kurile își are originile în deciziile luate la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. În 1945, Uniunea Sovietică a preluat controlul asupra acestor teritorii insulare, o mișcare pe care Japonia a refuzat sistematic să o recunoască, considerând-o o ocupație ilegală. Din cauza acestui impas teritorial, Rusia și Japonia nu au semnat un tratat oficial de pace nici până în ziua de astăzi.

De-a lungul timpului, diplomația a încercat de nenumărate ori să rezolve acest dosar complex. Fostul premier japonez Shinzo Abe și președintele Vladimir Putin s-au întâlnit de nu mai puțin de 25 de ori până în anul 2020 în speranța găsirii unui compromis viabil, însă tratativele au eșuat de fiecare dată.

Tensiunile existente s-au amplificat drastic odată cu declanșarea războiului din Ucraina. În martie 2022, după ce Japonia s-a alăturat comunității internaționale și a impus sancțiuni Kremlinului, Rusia a anunțat că se retrage definitiv din dialogul pentru pace și a interzis vizitatorilor japonezi accesul pe insule. La scurt timp, în aprilie 2022, guvernul de la Tokyo a ripostat diplomatic, desemnând oficial Insulele Kurile de Sud drept „teritorii ocupate ilegal” – o formulare dură pe care o evitase cu prudență timp de aproape 20 de ani.

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