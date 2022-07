Potrivit Moscovei, duminică dimineața, un „obiect necunoscut”, probabil o dronă, a zburat în curtea sediului flotei înainte de atac. Ca urmare a evenimentelor, rușii au decis să anuleze parada de Ziua Marinei.

The first shots taken at the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol.



Early in the morning, the Ukrainian Armed Forces attacked the building with a drone. Five people were injured.



The photo was published by Governor Mikhail Razvozhaev. pic.twitter.com/J5HeGLkpNv