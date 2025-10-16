Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă națională în jurul orei 5.20, avertizând despre decolarea bombardierelor rusești MiG-31. Aceste avioane pot transporta rachete hipersonice Kinzhal, folosite de Rusia pentru a lovi ținte în Ucraina.

La scurt timp după alertă, s-au raportat explozii în Harkov, Izium, Kropîvnîțki și Poltava. O oră mai târziu, a fost emisă o nouă alertă, urmată de explozii în Cernihiv și o nouă rundă în Harkov.

Forțele Aeriene ucrainene au declarat că atacul a implicat rachete balistice, de croazieră și drone Shahed. Informațiile despre pagube și victime nu sunt încă disponibile.

Atacul vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe Vladimir Putin să înceteze uciderea ucrainenilor. Trump urmează să se întâlnească cu președintele Zelenski pe 17 octombrie pentru a discuta despre capacitățile militare ale Ucrainei.

Potrivit Kyiv Independent, Rusia a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar reprezenta o escaladare majoră, deși Moscova atacă frecvent ținte civile ucrainene.

Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene de curent și pagube majore.

Un atac recent asupra Kievului a avariat o centrală termică, lăsând sute de mii de gospodării fără electricitate. Atacul a ucis un copil și a rănit 24 de persoane.

Astfel, aproape întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii Donețk, se confruntă cu întreruperi de curent din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice.

