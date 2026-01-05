Secretarul General al ONU, António Guterres, a subliniat necesitatea respectării suveranității naționale și a integrității teritoriale, avertizând că această măsură a SUA reprezintă un „precedent periculos” pentru ordinea mondială, conform CNN.

Reacția Rusiei: „Colonialism și imperialism”

Vasily Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a calificat acțiunea SUA drept un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” și a cerut eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores.

„Atacul asupra liderului Venezuelei… marchează o întoarcere la o eră a fărădelegii și a dominației SUA prin forță”, a declarat el.

Nebenzya a acuzat Washingtonul că stimulează o nouă eră a neocolonialismului și imperialismului, fenomene criticate de-a lungul timpului de națiunile din sudul global.

„Clopotul răsună acum în întreaga regiune, chemând fiecare țară din emisfera vestică”, a avertizat el. Totodată, diplomatul rus a calificat poziția țărilor occidentale drept „ipocrită” și „nepotrivită”, referindu-se la criticile asupra invaziei rusești în Ucraina din 2022.

Avertismentul economistului american Jeffrey Sachs

Economistul Jeffrey Sachs a atras atenția asupra riscurilor globale ale acestui precedent.

„Problema Consiliului de astăzi nu este caracterul guvernului din Venezuela. Problema este dacă un stat membru are dreptul, prin forță, coerciție sau strangulare economică, să decidă viitorul politic al Venezuelei sau să controleze afacerile sale interne”, a declarat el în fața Consiliului de Securitate, potrivit CNN.

Sachs a adăugat că abandonarea principiilor Cartei ONU ar putea avea „consecințe de cea mai gravă natură”.

„Pacea și supraviețuirea umanității depind de menținerea Cartei ONU ca instrument viu al dreptului internațional sau de lăsarea ei să se transforme într-un document lipsit de relevanță”, a concluzionat acesta.

Guterres: „Riscuri pentru stabilitatea regională”

În cadrul aceleiași întâlniri, António Guterres și-a exprimat „îngrijorarea profundă” cu privire la nerespectarea normelor dreptului internațional în urma acțiunii SUA împotriva Venezuelei.

Potrivit secretarului general al ONU, legea internațională reprezintă „fundamentul pentru menținerea păcii și securității internaționale” și oferă cadrul pentru rezolvarea conflictelor, inclusiv cele legate de traficul de droguri, resurse și drepturile omului.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea crea pentru relațiile dintre state”, a spus Guterres, adăugând că, deși Venezuela se confruntă cu decenii de instabilitate, democrația trebuie protejată pentru a evita un conflict mai amplu și mai distructiv.

SUA justifică acțiunea militară din Venezuela

Reprezentantul SUA la ONU, Mike Waltz, a apărat operațiunea, numind-o o „acțiune de aplicare a legii” și subliniind că Statele Unite „nu ocupă o țară”. El a precizat că intervenția militară desfășurată sâmbătă în Venezuela a fost o „operațiune chirurgicală de aplicare a legii, facilitată de forțele armate americane împotriva a doi fugari inculpați pentru terorism narcotic: Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores”.

„Maduro este responsabil pentru atacuri asupra poporului Statelor Unite, pentru destabilizarea emisferei occidentale și pentru reprimarea ilegitimă a poporului venezuelean”, a afirmat Waltz.

Ambasadorul american a subliniat că președintele Donald Trump a oferit Venezuelei șansa unei soluții diplomatice, dar că Maduro „nu a profitat de aceasta”.

„Statele Unite își doresc un viitor mai bun pentru Venezuela. Credem că un viitor mai bun pentru poporul Venezuelei și pentru regiune în general înseamnă stabilizarea situației și transformarea zonei în care trăim într-un loc mai bun și mai sigur”, a adăugat Waltz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE