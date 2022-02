Publicația americană a geolocalizat și autentificat clipuri video de pe rețelele sociale ale acestor deplasări. Unele dintre videoclipuri provin din surse oficiale, dar majoritatea sunt de la TikTok sau YouTube. Ele sunt analizate de observatori online și completează adesea imaginile din satelit.

Multe din aceste imagini arată convoaie ce se deplasează spre Belgorod în vestul Rusiei, la graniță în apropiere de unul din cele mai importante orașe din Ucraina, Harkov.

Multe dintre aceste videoclipuri arată convoaie de tancuri ce se deplasează în dreptul localității Seretono, la 24 de kilometri de granița cu Ucraina.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk