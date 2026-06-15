Această strategie reprezintă o tactică low-cost, extrem de cinică, prin care actori statali ostili exploatează vulnerabilitățile emoționale ale unei generații conectate permanent la mediul digital.

Cum funcționează capcana online

Conform anchetei jurnalistice, recrutorii nu mai caută agenți secreți în sensul clasic, ci abordează direct copii și adolescenți pe platformele lor preferate de comunicare: Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, Snapchat și chiar prin intermediul chat-urilor din jocurile video.

Abordarea este directă și mascată sub forma unor „provocări” sau a unor „locuri de muncă” rapide. Minorilor li se promit sume relativ mici, cuprinse între 100 și 1.000 de dolari, în schimbul unor acțiuni considerate de ei, inițial, simple jocuri sau acte de rebeliune.

Acestea constau în fotografierea sau filmarea unor obiective militare sau a infrastructurii critice, monitorizarea mișcărilor trupelor sau ale forțelor de ordine și incendierea unor vehicule sau alte acțiuni de vandalism orchestrat.

De la frontul din Ucraina, în inima Europei

Fenomenul nu este nou, dar extinderea lui alarmează serviciile de securitate occidentale. Tactica a fost dezvoltată inițial de serviciile secrete ruse pe teritoriul Ucrainei, unde rețelele de minori erau folosite pentru a raporta poziții militare.

Ulterior, metodele au fost copiate și adaptate de rețele asociate Iranului, extinzându-se rapid în țări precum Polonia, Olanda, Regatul Unit și Israel.

Investigația Financial Times menționează cazul concret al unui adolescent olandez de doar 17 ani, arestat recent sub suspiciunea de spionaj în favoarea unei puteri străine.

Tânărul fusese recrutat prin Telegram și primise misiunea de a colecta date despre forțele de ordine din Haga. Pentru a-și duce la îndeplinire sarcina, el folosea echipamente de tip „sniffer” pentru interceptarea rețelelor WiFi, o tehnologie avansată pusă la dispoziție de coordonatorii săi.

Minorii sunt tratați ca „arme de unică folosință”

Oficialii europeni din domeniul contraterorismului avertizează că asistăm la o amenințare emergentă greu de controlat.

Fostul șef al unității antiteroriste din Londra a subliniat că amploarea recrutării online de minori a cunoscut o creștere accelerată, iar cea mai îngrijorătoare dinamică este ușurința cu care adolescenții fac trecerea de la activități pur virtuale la acțiuni violente în lumea reală.

„Asistăm la un mod de operare în care adolescenții sunt priviți pur și simplu ca niște «arme de unică folosință». Sunt considerați ieftini, ușor de manipulat și extrem de ușor de înlocuit de către rețelele de spionaj în cazul în care operațiunea eșuează și ei sunt prăsniți de poliție”, se arată în raportul Europol, citat în investigație.

Platformele folosite de recrutori

PlatformaMetoda de abordareTipul de activitate solicitat
Telegram / WhatsAppMesaje directe, canale tematiceColectare de date, monitorizare WiFi
Discord / Jocuri videoComunități de gaming, servere privatePropagandă, identificare de vulnerabilități
Snapchat / TikTokProvocări video, trenduriVandalism, fotografiere obiective strategice

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