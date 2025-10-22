O grădiniță din Harkov, distrusă în cel mai recent atac al Rusiei asupra Ucrainei

Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Harkov din Ucraina. Atacul din ziua de 22 octombrie a vizat o zonă dens populată și a lovit o grădiniță, provocând pagube majore. Potrivit portalului ucrainean de știri The Kyiv Independent, o persoană a murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacului.

Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a declarat că atacurile cu drone au avut loc în districtul Kholodnohirskyi din partea de vest a orașului. Victima decedată era un bărbat de 40 de ani.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Copiii au fost evacuați din grădinița din Harkov

Amil Omarov, șeful Procuraturii Regionale, a sugerat că atacul a implicat probabil drone de tip Geran-2 Shahed.

„Atacul a avut loc într-o zonă dens populată, iar una dintre clădiri adăpostea o grădiniță privată. Din fericire, copiii au fost evacuați prompt într-un adăpost”, a menționat acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Primarul Harkovului, Ihor Terekhov, a confirmat că toți copiii se aflau în adăpost în momentul impactului dronei și nu au fost răniți. Conform presei ucrainene, 48 de copii și profesori erau prezenți în grădiniță în momentul atacului.

Prima reacția a președintele Volodimir Zelenski după atacul Rusiei în Harkov

Președintele Volodymyr Zelensky a condamnat atacul, precizând că Rusia a devenit tot mai violență și explicând faptul că loviturile Rusiei sunt „o palmă dată celor care insistă pentru o rezoluție pașnică”.

„Nu există nicio justificare pentru un atac cu drone asupra unei grădinițe și nici nu va exista vreodată. În mod clar, Rusia devine tot mai agresivă. Aceste lovituri sunt o palmă dată de Rusia tuturor celor care insistă pentru o rezoluție pașnică”, a spus liderul de la Kiev.

Cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra Harkovului din 2025

Acesta nu este primul moment din 2025 când Rusia lovește masiv orașul Harkov. În ultimele șase luni, orașul ucrainean s-a mai confruntat cu atacuri majore din partea Rusiei, cel mai mare dintre ele fiind lansat în luna iunie:

Rusia continuă să ceară pretenții maxime, inclusiv regiunile Donbas neocupate încă și demilitarizarea Ucrainei, condiții respinse vehement de Kiev și aliații săi europeni.

