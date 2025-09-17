Acesta a negat categoric afirmațiile procurorului general român, Alex Florența, privind o presupusă intervenție rusă în procesul electoral, potrivit Tass.

Într-un interviu acordat televiziunii RBC, Dmitri Peskov a declarat: „Nu. Nu corespunde. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de intervenția în alegeri, încercări de destabilizare etc. Apoi au recunoscut singuri că nu este așa. În cazul României este la fel!.”

Răspunsul vine după ce procurorul general al României Alex Florența a susținut că s-au observat atacuri hibride asupra României, începând cu noiembrie anul trecut.

Procurorul general a menționat o intensificare a narațiunilor extremiste și a mesajelor care instigă la ură și violență.

„Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor și mesajelor instigatoare la ură și violență asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societății.”, a spus acesta.

Alex Florența a sugerat că aceste acțiuni ar fi fost legate de campania unui candidat independent la alegerile prezidențiale care are „legături certe” cu Federația Rusă.

El a menționat utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea de conținut instigator și a comparat tiparele observate cu cele atribuite Federației Ruse în alte țări.

