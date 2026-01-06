Planul Rusiei pentru Ucraina și Venezuela

Potrivit surselor ruse, această acțiune subliniază disponibilitatea administrației Trump de a împărți lumea în „sfere de influență”, o strategie ce amintește de „doctrina Monroe” din secolul XIX.

Un oficial rus a declarat pentru Reuters că „Rusia are propria sferă de influență” și consideră intervenția americană în Venezuela drept o încercare de a controla resursele de petrol ale țării sud-americane. De asemenea, majoritatea statelor occidentale nu au criticat explicit acțiunile Washingtonului, conform aceleiași surse.

În trecut, Moscova a propus SUA „un schimb” între Venezuela și Ucraina, potrivit Fionei Hill, fostă consilieră pentru Rusia și Eurasia în administrația Trump. În 2019, Hill a relatat că această ofertă a fost transmisă Washingtonului în timpul încercării opoziției susținute de SUA de a-l răsturna pe Maduro, în timp ce Kremlinul îl sprijinea să rămână la putere.

„Voi vreți să ne retragem din curtea voastră. Dar, de fapt, avem o situație similară. Voi sunteți în curtea noastră”, a afirmat Hill despre poziția rusă privind Ucraina.

„Marile puteri își revendică sferele de influență”

În ciuda pierderii unui aliat important, Rusia profită de percepția globală conform căreia intervenția americană ar fi încălcat dreptul internațional, ceea ce, potrivit profesorului Mark Galeotti de la University College London, „este benefic pentru narativul rus”.

Galeotti a explicat în The Moscow Times că „Putin consideră că marile puteri își revendică sferele de influență, iar dacă SUA pot avea una în America Latină, atunci și Rusia poate avea una în zona slavă”.

Rusia și-a exprimat public indignarea față de operațiunea rapidă a SUA care a încheiat regimul Maduro, ce avea un acord de parteneriat strategic cu Moscova.

„Washingtonul dă un nou impuls neocolonialismului și imperialismului”, a declarat luni Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la ONU. El a cerut „eliberarea imediată” a lui Maduro și a acuzat SUA de „cinism fără precedent”.

„Washington nici măcar nu a încercat să ascundă adevăratele intenții ale operațiunii – controlul absolut asupra resurselor naturale ale Venezuelei și afirmarea ambițiilor hegemonice în America Latină”, a adăugat Nebenzia.

Politologul Abbas Galliamov susține că succesul SUA în Venezuela a afectat imaginea lui Putin și a zdruncinat încrederea „patrioților” ruși.

„Examinând evenimentele, elitele apropiate de Putin ar putea concluziona că, într-un moment dat, eliminarea sa devine necesară, mai ales dacă comportamentul său devine inadecvat”, a afirmat Galliamov.

SUA i-au oferit lui Maduro exil voluntar în Turcia, dar acesta a refuzat. Galliamov sugerează că elitele ruse ar putea adopta o logică similară: „Putin refuză să oprească războiul și îl irită pe Trump. Suntem siguri că se comportă adecvat? Poate că și el și-a pierdut șansa. Nu ar fi mai bine să-l predăm americanilor sau britanicilor, negociind condiții favorabile pentru ceilalți membri ai elitei ruse?”.

