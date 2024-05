„Situația din Vovceansk este critică”, a declarat marți Tamaz Hambarașvili, șeful administrației orașului, în timpul unui teleton național.

Forțele ucrainene dețin încă aproximativ 60 la sută din orașul cheie din provincia Harkov, după lupte urbane sângeroase cu trupele ruse, au declarat cu o zi mai devreme autoritățile ucrainene. Soldații s-au luptat din casă în casă și pe străzi, în timp ce armata rusă căuta să-și consolideze poziția în regiunea de nord și să împingă liniile ucrainene în sud și est.

„Inamicul continuă să încerce, în special în interiorul Vovceansk, să împingă forțele armate ucrainene din oraș”, a declarat viceguvernatorul Roman Semenuha, la televiziunea ucraineană, pe 20 mai. Guvernatorul regiunii, Oleh Siniehubov, a adăugat că ofensiva rusă, care a început pe 10 mai, a distrus în mare parte orașul.

Vovchansk.

That's how they " liberate" Ukrainians. Destroying their homes. pic.twitter.com/QERKIffeiw — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 18, 2024

Liniile de luptă din Vovceansk sunt acum cele două maluri ale râului Vovcea care despart orașul, a declarat guvernatorul regiunii. Ucraina evacuează civili din jurul Vovceansk, în timp ce forțele ruse avansează în zonă și bombardează zilnic orașul cu artilerie grea, relatează site-ul de știri Kyiv Independent.

Avioanele rusești bombardează activ Volcansk cu bombe aeriene ghidate (UAB), încercând să distrugă infrastructura civilă și pozițiile defensive ucrainene. Majoritatea clădirilor înalte au fost deja distruse, scrie ediția în limba rusă a BBC.

Ministerul Apărării al Ucrainei a confirmat pe 15 mai că unități rusești au intrat în părțile de nord ale așezării. Armata ucraineană a declarat la acea vreme că a împiedicat Rusia să stabilească un punct de sprijin mai adânc în Vovcensk.

Orașul este descris de oficialii ucraineni ca fiind aproape distrus, iar Rusia continuă să atace Vovceansk și alte așezări învecinate, provocând victime civile. Forțele ruse au capturat, de asemenea, zeci de civili în oraș și îi folosesc drept scuturi umane, a spus poliția.

Euromaidan Press a publicat mai multe imagini aeriene care arată cu orașul e aproape complet șters de pe fața pământului, sute de clădiri fiind distruse, unele încă fumegând. Rușii au făcut la fel și cu alte orașe ucrainene aflate în prima linie, încă de la începutul invaziei. Au bombardat metru cu metru și a pus la pământ orice clădire, în încercarea de a determina forțele inamice să abandoneze asezările distruse.

S-a întâmplat asta în Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, Chasiv Yar, Soledar, Popasna, Rubijne, Izium și Vuhledar.

Vovceansk se află la 5 km de granița ruso-ucraineană, în Oblastul Harkov, și înainte de ofensiva rusă declanșată pe 10 mai avea 18.000 de locuitori.

