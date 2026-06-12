  • Recrutarea se face prin platforme precum Telegram, unde tinerele sunt atrase cu promisiuni de câștiguri rapide. Acestea sunt instruite să contacteze militari prin site-uri de întâlniri și să organizeze întâlniri aparent inofensive, fiind finanțate pentru cheltuieli precum alcool și locuințe.
  • Într-un caz din regiunea Jîtomîr, o fată de 17 ani a fost reținută pentru uciderea unui soldat, iar în Harkov, două adolescente au executat atacuri la ordinul rușilor. Poliția avertizează părinții să fie vigilenți în mediul online.

„Atac” pe site-urile de dating

Serviciile secrete ruse recrutează tinere, inclusiv minore, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie pentru a comite asasinate asupra militarilor ucraineni, a declarat Ivan Vîhivskîi, șeful Poliției Naționale din Ucraina.

Oficialul a subliniat că, de la începutul anului 2026, autoritățile au documentat 6 astfel de cazuri, dintre care unul a fost prevenit.

Potrivit lui Vîghivskîi, metodele utilizate de Rusia au evoluat semnificativ, iar acum agenții lor vizează în special adolescente și tinere, „care deseori nu înțeleg pe deplin consecințele acțiunilor lor sau sunt atrase de perspectiva câștigurilor rapide.

„Vedem o schemă bine pusă la punct, coordonată de către curatori ruși”, a afirmat el.

Bani pentru chirii, locuințe ori alcool

Conform datelor Poliției Naționale, recrutorii ruși folosesc platforme precum Telegram pentru a găsi tinere cărora le promit câștiguri ușoare.

Fetele sunt instruite să caute militari pe site-uri de întâlniri, să stabilească contacte și să organizeze întâlniri aparent inofensive.

Faptele documentate demonstrează că acești curatori trimit bani pentru închirierea locuințelor, achiziționarea de alcool și alte cheltuieli necesare pentru realizarea planului – a explicat Ivan Vîhivskîi

În unele cazuri, atacurile sunt realizate prin intoxicarea militarilor cu substanțe narcotice.

Îi droghează înainte

Curatorii indică locațiile unde tinerele pot găsi droguri precum metadona, iar acestea sunt amestecate în băuturi alcoolice oferite victimelor în timpul întâlnirilor.

  • Un incident notabil a avut loc în regiunea Jîtomîr, unde o fată de 17 ani a fost reținută pentru implicarea în uciderea unui soldat ucrainean, la ordinul unui curator rus.
  • Un caz similar a fost raportat în Harkov, unde două adolescente au executat ordinele primite prin Telegram, primind bani de la un intermediar.
Ivan Vîhivskîi, șeful poliției ucrainene stă la un birou îmbrăcat într-o uniformă închisă la culoare.
Ivan Vîhivskîi, șeful poliției ucrainene

Cum sunt atrași copiii să comită acte teroriste prin platfomele de jocuri online

Anterior, Poliția pentru Minori din Ucraina avertizase asupra altei metode periculoase de recrutare a copiilor pentru comiterea de atacuri terorist prin jocuri online precum Roblox, Arma 3 și Discord.

Platformele populare sunt exploatate pentru a atrage victimele. Metoda constă în câștigarea încrederii tinerilor prin intermediul unor „prieteni mai mari” virtuali, care ulterior mută conversațiile pe aplicații precum Telegram.

Un străin devine un mentor virtual, oferă cadouri și încurajează copiii să participe la misiuni aparent inofensive, care pot include chiar și arme reale sau explozibili.

O altă strategie periculoasă constă în utilizarea aplicațiilor de geolocalizare care cer copiilor să fotografieze obiective strategice, precum echipamente militare sau infrastructură energetică.

În acest mod, minorii sunt manipulați să devină complici fără să înțeleagă consecințele. „Explicați copiilor că aceste „premii sunt capcane. Odată ce iau parte, devin responsabili de infracțiuni adevărate”, subliniază poliția.

Se folosesc inclusiv mesaje în limba română pentru „agenții de unică folosință”

De asemenea, grupări neonaziste din Rusia recrutează acești așa-numiși „agenți de unică folosință” prin intermediul rețelei de socializare Telegram, cu mesaje inclusiv în limba română, potrivit unei investigații Radio Liberty. Aceștia sunt folosiți pentru acțiuni de spionaj și sabotaj în țările occidentale.

În august anul trecut, pe canalele naționalist-extremiste de Telegram a circulat un videoclip care încerca să recruteze „agenți de unică folosință”. Materialul conținea imagini violente și apeluri la „apărarea patriei”.

Dragi compatrioți care locuiesc în afara Rusiei, ne adresăm vouă. A venit momentul vostru să deveniți eroi și să intrați în istorie! Scrieți-ne și vă vom ajuta să vă apărați dreptul la viață, la libertate și la viitor. Vă vom ajuta să vă apărați Patria! Cu respect, Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

Videoclipul redirecționa vizualizările către un bot de recrutare, un program automat din cadrul Telegram. În spatele videoclipului „Defend The Motherland” și al unui robot de recrutare aferent se află o unitate afiliată GRU, cunoscută sub numele de Centrul de Informații Melodia.

Criptomonede și „aventură”

Adolescenții europeni inocenți sunt ținte ale serviciilor de informații rusești, dar și iraniene. 

Un caz recent îl implică pe adolescentul norvegian Juhann Natland, care și-a contactat angajatorii prin Telegram și a fost în cele din urmă arestat în Anglia pentru complot la asasinat. El fusese recrutat de o organizație suedeză care lucra pentru regimul iranian.

Financial Times scrie că autoritățile din mai multe țări ale UE au primit indicii privind un număr tot mai mare de astfel de cazuri. 

Potrivit lui Catherine De Bolle, șefa Europol, generația tânără crește „în mare măsură independentă de părinții lor. A fost crescută online”.

Contactul inițial cu tinerii are loc adesea prin intermediul platformelor de socializare, inclusiv TikTok și Snapchat. Agenții vizează în mod specific adolescenții care sunt interesați de rezolvarea problemelor și sunt ușor de manipulat.

Ca recompensă, autorii atrag victimele cu criptomonede și promisiunea aventurii. Dar sunt exploatate și motive politice, precum antisemitismul. Minori au fost implicați în atacuri recente din Olanda, Marea Britanie sau Franța.

În Țările de Jos, cazul unui băiat de 17 ani care ar fi spionat ministere și secții de poliție pentru serviciile secrete rusești a stârnit vălvă. Tatăl său a declarat. „De Telegraaf”, că fiul său era un jucător pasionat, dar nu și-a imaginat niciodată că ar putea deveni spion.

Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să fie mai atenți la pericolele internetului.

Apel către părinți

Ivan Vîhivskîi, șeful poliției ucrainene, a subliniat că cei care colaborează cu entități străine ostile vor răspunde conform legii și a făcut un apel către părinți să fie atenți la comportamentul tinerilor.

„Monitorizați contactele din mediul online, sursele neobișnuite de venituri și orice activități suspecte ale copiilor”, a spus el.

De asemenea, militarilor li s-a recomandat să fie precauți în interacțiunile online, deoarece astfel de platforme sunt utilizate de inamic pentru colectarea de informații și organizarea unor atacuri.

„Nu vă pierdeți vigilența și raportați autorităților orice situație suspectă”, a concluzionat șeful Poliției Naționale, Ivan Vîhivskîi.

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