El conduce programul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, tatăl lui este ofițer al serviciilor de informații ruse, dezvăluie presa germană

Tatăl său, Vladimir Nebivaev, 68 de ani, este un ofițer de rang înalt al serviciilor secrete rusești. Potrivit Bild, el lucrează într-o unitate militară din Moscova ca general al serviciului rus de informații externe (SVR).

SVR este considerat responsabil, printre altele, de otrăvirea dezertorului rus Serghei Skripal și a fiicei sale în Marea Britanie, în 2018.

După asasinat, Ucraina a expulzat mai mulți spioni ruși, printre care și Vladimir Nebivaev, care lucra în cadrul misiunii diplomatice de la Kiev.

Igor și Vladimir Nebivaev au domiciliul la aceeași adresă, într-un apartament din Moscova.

Cei familiarizați cu activitatea de la Consiliul Europei spun că printre ruși din administrație sunt angajați pricepuți și loiali. Dar îndoielile rămân.

„Desigur că acum se pune problema încrederii în acești oameni. Ei au control asupra datelor sensibile și, de asemenea, pot contribui la formarea și influențarea politicilor”, a declarat, pentru Bild, o sursă care cunoaște situația.

„Este inacceptabil pentru noi că acești angajați ruși încă mai lucrează în Consiliul Europei”, a declarat ambasadorul adjunct al Ucrainei la Consiliul Europei, Viktor Nikitiuk.

În octombrie anul trecut, Consiliul Europei a recunoscut că acești angajați ar putea prezenta un risc și a cerut organizațiilor internaționale să ia măsuri pentru a împiedica regimul rus să folosească funcționarii ca mijloc de a sprijini invazia asupra Ucrainei și de a răspândi propaganda rusă.

Cu toate acestea, nu s-a luat nicio decizie.

Anul trecut, de exemplu, în iunie 2022, Igor Nebibaev a participat la o întâlnire a organizației internaționale de combatere a spălării banilor (FATF) la Berlin, unde, printre altele, a evaluat măsurile luate de statul german împotriva spălării banilor.

So excited to have Igor Nebyvaev, Executive Secretary of the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the #Financing of #Terrorism at our Chatham House #FoEDebate speaking about illicit money! ↪️ https://t.co/v11wfO3bEn pic.twitter.com/8F3Obbj8p4