DN 73 Câmpulung-Brașov, modernizat integral până la finalul anului

Pe lotul 1, între Câmpulung, județul Argeș, și Fundata, județul Brașov, constructorul ARL Cluj a atins un stadiu fizic de 80% și intenționează să finalizeze lucrările până la venirea iernii, deși termenul contractual este în primăvara anului viitor.

„Cu toate că mai au timp, constructorul de obicei preferă să termine până la începutul iernii, pentru că iarna sunt foarte, foarte puține lucrări care se pot executa. Și tocmai de aceea nu are rost să rămână agățați cu niște lucrări pe care oricum, mai ales în zona aceea, timp de 3, 4, 5 luni chiar n-au cum să le execute”, a precizat Robert Elekes, purtător de cuvânt al DRDP Brașov, pentru publicația Arena Construcțiilor.

În prezent se execută lucrări de așternere a straturilor de legătură, bază și uzură, lucrări la poduri, acces la proprietăți și lucrări pentru scurgerea apelor.

Contractul pentru modernizarea lotului 1 a fost semnat cu Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj, în august 2024. Valoarea este de 426,21 de milioane de lei, fără TVA.

Lucrările sunt finalizate între Fundata și Brașov

Pe lotul 2, Fundata – Brașov, constructorul Viarom Construct raportează un progres de 99%, așa cum era menționat și la începutul anului. Șoferii circulă deja fără restricții. Totuși, marcajele definitive depind de intervențiile primăriilor locale.

„Momentan a fost aplicat un fel de marcaj provizoriu, dar va trebui ulterior aplicat marcaj bicomponent în anumite zone. Practic s-a făcut o «recepție parțială», ca să spunem așa. Adică s-a recepționat lucrarea, deși antreprenorul mai are mici lucrări de finalizat. Primăriile de acolo mai au de făcut niște intervenții, după care vor veni constructorii să finalizeze lucrările”, a adăugat reprezentantul DRDP Brașov.

Contractul pentru acest lot a fost semnat cu Viarom Construct pe 21 februarie 2024, iar valoarea lui este de 214,5 milioane de lei, fără TVA.

Istoria unui proiect cu obstacole

Modernizarea DN 73 a început cu stângul, primul contract fiind semnat în 2011 cu o companie spaniolă – Azvi. Contractul, în valoare de 275,86 de milioane de lei, a fost reziliat în 2020, după ce mai puțin de jumătate din lucrări au fost finalizate. În multe porțiuni, lipsea stratul final de asfalt, iar șoferii au fost nevoiți să circule ani întregi pe un drum cu gropi, fără marcaje și acostamente.

După reluarea proiectului în 2024, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) l-a împărțit în două loturi, cu o valoare cumulată de peste 640 de milioane de lei, fără TVA. Lotul 1 Câmpulung – Fundata a fost adjudecat de ARL Cluj, iar lotul 2 Fundata – Brașov de Viarom Construct. Finanțarea provine în principal din fonduri europene.

DN 73 traversează Munții Iezer-Păpușa prin spectaculosul Pas Rucăr-Bran, fiind o alternativă mai scurtă, dar mai sinuoasă, la DN1 pe Valea Prahovei. Modernizarea drumului va îmbunătăți siguranța circulației pe acest traseu montan dificil, cu curbe strânse, pante abrupte și condiții de iarnă severe.

La final, proiectul va fi supus unui audit de siguranță rutieră realizat de un inspector independent, a mai menționat purtătorul de cuvânt al DRDP Brașov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE