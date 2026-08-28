Șase licitații lunare consecutive pentru Șantierul Naval Mangalia

Mecanismul actual de vânzare a fost impus de creditorul majoritar, grupul Damen Olanda, care deține și controlează prin entități afiliate aproape 97% din masa credală. Adunarea Creditorilor a decis desfășurarea a șase licitații succesive, organizate lunar, la prețul fix de 184 de milioane de euro. Această strategie a condus la un impas, întrucât prețul nu poate fi redus automat de la o etapă la alta, menținând aceeași valoare de pornire chiar dacă piața nu arată interes la acest prag.

Deblocarea procesului depinde de o decizie a instanței programată pentru începutul lunii septembrie. Lichidatorul judiciar a solicitat judecătorului sindic aprobarea schimbării procedurii, astfel încât vânzarea să se facă după regulile Codului de Procedură Civilă. Dacă cererea va fi admisă, lichidările lunare vor fi înlocuite de un proces accelerat, cu etape la una sau două săptămâni, în care prețul pentru Șantierul Naval Mangalia va scădea progresiv la 75% și 50% din valoarea de piață. În situația în care nici la jumătatea prețului evaluat nu se găsește un cumpărător, licitația va putea continua cu strigare în jos, de la pragul de 50%.

A patra licitație pentru Șantierul Naval Mangalia, în septembrie 2026

Următoarea licitație va avea loc tot în luna septembrie, la prețul neschimbat de 184 de milioane de euro. Chiar dacă instanța va aproba cererea CITR, reglementările legale impun ca prima etapă a noii proceduri să pornească tot de la 100% din valoarea de piață. Cu toate acestea, reprezentanții administratorului judiciar observă o implicare mai vizibilă a autorităților române în ultimele luni, după o perioadă lungă de reținere cauzată de litigiul internațional dintre acționari.

Interesul pentru infrastructura de la Mangalia a fost confirmat anterior de concernul german Rheinmetall, care a anunțat că analizează preluarea amplasamentului împreună cu gigantul din transport maritim MSC. Ideea avansată de germani viza transformarea șantierului într-un hub industrial cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare, cât și civile. Cu toate acestea, Rheinmetall nu s-a înscris la primele strigări și a refuzat să ofere comentarii privind strategiile comerciale aflate în derulare.

Statul român nu poate interveni în procedura de faliment

Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au explicat că dimensiunea activelor industriale de la Mangalia depășește necesarul curent al Rheinmetall, axat strict pe producția militară, motiv pentru care participarea depinde de asocierea cu MSC. Ministerul a subliniat că statul român nu poate interveni direct în procedura de faliment guvernată de lege, însă a condiționat alocarea celor 920 de milioane de euro din fondurile SAFE de realizarea unor investiții concrete pe șantierul din Mangalia.

În timp ce procedurile de valorificare bat pe loc, situația financiară a societății continuă să se deterioreze. CITR a acceptat noi datorii în valoare de 193,4 milioane de lei în Tabelul suplimentar al creanțelor din 14 august 2026. Acestea se adaugă sumei deja validate de 1,939 miliarde de lei din tabelul definitiv provizoriu și reprezintă obligații financiare acumulate de la deschiderea procedurii generale și până la intrarea efectivă în faliment.

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