A doua licitație pentru Șantierul Naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie

Șantierul Naval Mangalia, aflat în faliment, este scos din nou la vânzare. A doua licitație va avea loc pe 29 iulie 2026, de la ora 15.00, cu un preț de pornire de 184 de milioane de euro, fără TVA.

Termenul-limită pentru înscriere este 27 iulie, ora 15.00. Prima tentativă, desfășurată pe 29 iunie, nu a atras niciun ofertant, potrivit News.ro.

Șantierul Naval Mangalia este scos la vânzare pentru 184 de milioane de euro

Conform lichidatorului CITR, șantierul va fi vândut în bloc, sub forma unui singur pachet ce include active imobile și mobile destinate desfășurării activității.

Creanțele și participațiile sunt excluse din tranzacție. Caietul de sarcini poate fi achiziționat pentru suma de 10.000 de euro, fără TVA, iar participanții trebuie să depună o garanție de 10% din prețul de pornire, adică 18,4 milioane de euro.

„Operațiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preț de pornire și eu la prețul ăla fac licitația”, a precizat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, într-o declarație citată de portalul de știri menționat anterior.

Care sunt principalele provocări în vânzarea Șantierului Naval Mangalia

Adunarea Creditorilor, controlată de grupul olandez Damen prin companii subsidiare, a stabilit ca prețul să rămână la nivelul pieței, de 184 de milioane de euro, fără a coborî la valoarea de lichidare, estimată la 84 de milioane de euro.

În cadrul întrunirii din 26 mai 2026, s-a decis ca licitațiile să se desfășoare lunar, până la finalizarea procesului de vânzare. Un alt obstacol pentru potențialii cumpărători este obligația de a încheia un acord cu statul român, proprietarul terenului pe care se află șantierul.

„El (șantierul, n.r.) se transferă liber de orice sarcini și cine-l preia face ce vrea cu el, cu mențiunea că trebuie să aibă o înțelegere cu statul român pentru că statul român deține terenul de dedesubt”, a mai explicat Cîrlănaru.

Guvernul include șantierul în planurile pentru industria de apărare

În paralel, Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu compania germană Rheinmetall pentru construirea a patru nave militare. Încadrarea în termenul de finalizare, anul 2030, depinde de preluarea șantierului din Mangalia, care ar putea deveni o componentă esențială a acestui proiect finanțat prin Programul SAFE.

Viitorul angajaților de la Șantierul Naval Mangalia rămâne incert

Până la data celei de-a doua licitații, niciunul dintre cei 1.011 angajați ai șantierului nu va mai fi prezent pe platformă, deoarece contractele de muncă vor expira pe 15 iulie 2026. Această situație adaugă incertitudini viitorului șantierului, mai ales în lipsa investitorilor interesați.

Reamintim că, la începutul lunii mai, lichidatorul CITR anunța printr-o notificare că vor urma două valuri de concedieri colective la Șantierul naval Mangalia.

Prima licitație pentru Șantierul Naval Mangalia nu a atras cumpărători

Deși prima licitație nu a atras cumpărători, organizatorii speră la un interes mai mare în a doua rundă. Totuși, prețul ridicat de pornire, combinat cu condițiile impuse, ar putea continua să descurajeze potențialii investitori. Rămâne de văzut dacă data de 29 iulie va aduce șantierului un nou proprietar sau dacă procesul se va prelungi.

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