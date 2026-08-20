Aproape o tonă de pește, scoasă ilegal de români din râul Po

Mai mulți români sunt acuzați de braconaj și complicitate la cruzime și rănirea animalelor, în Italia, după ce au fost prinși pescuind ilegal în râul Po.

Potrivit autorităților, indivizii foloseau un pistol electric care producea o descărcare în apă și le permitea să captureze mai ușor cantități mari de pește.

Într-un timp scurt, aceștia au scos din râul Po, în zona Viadana, provincia Mantova, aproximativ 985 de kilograme de pește, în special exemplare de somn european.

Captura și pistolul electric, confiscate de carabinieri

Militarii din cadrul Nucleului Operativ și Radiomobil al carabinierilor din Viadana i-au surprins pe cei șase într-o zonă inundabilă a localității, vineri, 14 august, în ajunul zilei de Ferragosto.

În interiorul unui Fiat Scudo și al unui Land Rover erau coșuri pline cu pește, aproape o tonă, iar anchetatorii au stabilit și că pentru capturarea acestuia fusese folosit un aparat electric de asomare. Cei șase români au fost denunțați pentru braconaj în apele interioare și complicitate la cruzime și rănirea animalelor, iar carabinierii au confiscat cele două vehicule, aparatul electric și întreaga cantitate de pește.

Pescuitul ilegal cu aparate electrice, o problemă în zona râului Po

Folosirea unor metode ilegale pentru capturarea peștelui nu este un fenomen izolat, în special în zona râului Po și a lacului Garda.

Una dintre metodele folosite este aparatul electric de asomare, care transmite o descărcare în apă și face capturarea peștilor mai ușoară. Peștele astfel obținut ajunge, de regulă, pe piața neagră. În unele cazuri sunt utilizate și cabluri electrice.

Somnul european, o amenințare pentru speciile native

Somnul european a devenit o prezență constantă în principalele cursuri de apă din zonă, relatează fanpage.it. Specia a fost introdusă în urmă cu mai multe decenii pentru pescuitul sportiv.

Fiind un prădător vorace și înmulțindu-se necontrolat, somnul european a ajuns să reprezinte o amenințare pentru speciile native.

Exemplarele pot ajunge la dimensiuni considerabile, de până la 1,5 metri.

În timpul verii, pe măsură ce apa este mai puțin adâncă, acești pești se pot apropia de maluri.

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