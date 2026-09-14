Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a retras statutul de atlet neutru individual pentru patinatoarea rusă Kamila Valieva, 20 de ani, susținută anterior de președintele Vladimir Putin, din cauza implicării în susținerea războiului din Ucraina, transmit ISU și TSN.

Federația Internațională a anunțat că patinatoarea rusă Kamila Valieva, una dintre cele mai cunoscute sportive din Rusia, nu mai îndeplinește criteriile pentru a participa la competițiile internaționale sub statutul de atlet neutru individual (AIN).

Decizia afectează, de asemenea, alți trei patinatori ruși: Mark Kondratiuk, Alexandra Stepanova și Ivan Bukin.

Informația a fost publicată într-un comunicat oficial al ISU. Conform regulamentelor, un sportiv nu poate concura ca atlet neutru dacă este afiliat forțelor armate sau serviciilor de securitate ale Rusiei sau Belarusului, a participat activ la operațiuni militare împotriva Ucrainei după februarie 2022 sau a susținut public acest conflict. În cazul Valievei, aceste criterii au fost decisive.

Numele Kamilei Valieva a devenit cunoscut la nivel mondial în urma scandalului de dopaj de la Jocurile Olimpice de iarnă din Beijing, din 2022. După ce a fost depistată pozitiv la trimetazidină, sportiva a fost suspendată pentru 4 ani.

Cu toate acestea, ea a beneficiat de sprijinul personal al președintelui rus, Vladimir Putin, care a descris-o drept un exemplu de „caracter sportiv adevărat”.

În aprilie 2022, Valieva a fost decorată cu Ordinul Prieteniei al Federației Ruse, iar Putin a felicitat-o personal cu ocazia aniversării de 16 ani, oferindu-i un buchet de trandafiri și un cadou simbolic.

În ciuda susținerii politice și a talentului său incontestabil, sportiva nu va putea participa la competițiile internaționale în sezonul 2026-2027, conform deciziei ISU.

Familia Kamilei Valieva atrage, de asemenea, atenția. Tatăl său, Valeri Ramazanov, este colonel și militar de carieră în Rusia. Potrivit surselor ucrainene, acesta ar fi implicat în pregătirea soldaților ruși pentru războiul împotriva Ucrainei.

În plus, Valieva însăși a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina la finalul anului 2022, fiind considerată printre sportivii care susțin agresiunea rusă.