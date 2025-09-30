Momentul jenant a fost filmat de publicația De Brăila și postat pe TikTo. Imaginile au iscat critici în rândul internauților: „Cearta fără bătaie este ca nunta fără lăutari”, a comentat cineva, în timp ce un brăilean a spus: Asta este adevărată față a democrației în România!”. „Frumoasă cooaliție la Brăila”, a completat un altul. „Se ceartă pe banii românilor”, „Circul Globus” sau „Bravooooo” „Ce frumos e la noi în țară. Totul merge perfect. Este conform UE”, sunt câteva dintre mesajele internauților.

În filmare ce doi pot fi observați certându-se aprig și aruncându-și jigniri unul altuia: „Îmi spui zât? Nu ți-e rușine măi, porcule, să-mi spui zât? Ce, sunt pisică? Zât să-i spui lui mă-ta!”, se revoltă consilierul în momentul în care președintele CJ Brăila îi spune „Tu să stai jos sau trec la eliminarea din sală”, reproșându-i că ia cuvântul peste ceilalți consilieri.

Acest schimb de replici a fost suficient pentru ca între ce doi să se iște un scandal pe cinste, iar ședința să fie întreruptă. Cineva din sală a încercat să îi liniștească, spunându-i consilierului că „la UPU nu avem cardiolog, vrei să faci infarct?”.

