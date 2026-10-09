Schema prin care un bărbat a dat spre închiriere apartamente care nu erau ale lui și a câștigat peste 44.000 de euro, în Spania

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat săptămâna aceasta pentru o escrocherie imobiliară care a făcut 36 de victime și i-a adus un câștig ilegal de peste 44.000 de euro. Folosind identități false, individul a închiriat apartamente care nu îi aparțineau în cel puțin cinci orașe din nord-vestul Spaniei.

Cum acționa escrocul

Ancheta a scos la iveală un plan bine pus la punct: suspectul închiria apartamente pentru câteva zile, timp în care ștergea orice urmă a scopului inițial al locuinței, cea de închiriere pe termen scurt. Ulterior, publica anunțuri false pe alte platforme, pretinzând că oferă apartamentele pentru închiriere pe termen lung, relatează publicația franceză L'Independant.

Pentru a-și convinge victimele, bărbatul organiza vizionări în locuințe și le solicita un avans, care consta într-o garanție de 1.000 de euro și o primă chirie de 2.000 de euro, potrivit postului spaniol Telecinco.

Mai mult, pentru a face înșelătoria cât mai credibilă, schimba încuietorile și întocmea contracte false de închiriere.

Primele plângeri: două familii, un singur apartament

Frauda a ieșit la iveală în august 2025, când un cuplu a încercat să se mute într-un apartament din cartierul Deusto, Bilbao, pe care îl închiriase aparent pe termen lung. Ajunși la fața locului, cei doi au descoperit că locuința era deja ocupată de o altă familie. Ambele părți și-au dat seama rapid că au fost victimele unei escrocherii și au depus plângere la autorități.

În scurt timp, alte zeci de persoane s-au alăturat cazului, iar presa spaniolă a relatat pe larg despre incident. În urma investigațiilor, s-a constatat că suspectul a aplicat aceeași metodă în cel puțin cinci orașe din regiune, cauzând daune financiare semnificative.

După luni de investigații, poliția a reușit să-l prindă pe suspect săptămâna aceasta. Autoritățile au confirmat că bărbatul acționa singur și că se folosea de identități false pentru a închiria apartamentele și a păcăli victimele.

Proprietarii reali ai locuințelor au fost și ei luați prin surprindere

Într-un caz, proprietarul unui apartament închiriat prin Airbnb a fost șocat să afle că locuința sa fusese subînchiriată ilegal și transformată în centrul unei scheme de fraudă.