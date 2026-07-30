Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat joi, 30 iulie, SF-ul pentru realizarea unui sens giratoriu. Acesta urmează să fie construit în Bâcu, un sat din comuna Joița, din județul Giurgiu, chiar la granița administrativă cu județul Ilfov, în imediata apropiere a comunei Chiajna.

„Acest nou sens giratoriu va asigura legătura dintre Autostrada de Centură a Capitalei (A0) și DJ601A, respectiv dinspre DJ601A către A1. Intersecția va avea o configurație cu raze care să asigure gabaritul dinamic pentru toate tipurile de vehicule”, a precizat, joi, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, pe Facebook.

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Noul proiect al giratoriului este dimensionat special cu raze mai mari de curbură, astfel încât să poată fi tranzitat în siguranță și de camioane sau vehicule de mare tonaj care deservesc parcurile logistice și depozitele mari din zonă.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat în integralitate de personalul propriu al CNAIR și CESTRIN, pentru a urgenta finalizarea documentației necesare aprobării indicatorilor tehnico-economici.

„După finalizarea procesului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, va fi lansată procedura de atribuire pentru proiectarea și execuția lucrărilor”, potrivit șefului CNAIR.

Sensul giratoriu de la Bâcu (DJ601A) transformă un drum județean secundar într-o poartă de acces directă la rețeaua națională de autostrăzi (A0 și A1), fiind esențial pentru mobilitatea navetiștilor și pentru logistica din vestul Capitalei.

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