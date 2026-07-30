Centrala nucleară Paks, în pragul unei opriri istorice

Pentru prima dată în 42 de ani, centrala nucleară Paks se pregătește să-și oprească complet activitatea în următoarele 24-72 de ore. Motivul principal este scăderea drastică a nivelului Dunării, ajuns la -121 cm, sub recordul anterior de -97 cm din 2018. Potrivit prognozelor hidrologice, situația se va înrăutăți în următoarele săptămâni, ceea ce face improbabilă reluarea producției într-un termen scurt.

„Aceasta nu este o situație de urgență, însă luăm toate măsurile necesare în conformitate cu cele mai stricte reglementări de siguranță”, a declarat Péter Magyar într-un videoclip postat pe Facebook. El a precizat că oprirea Paks va însemna o pierdere de 2.000 de megawați din producția națională de energie, chiar în contextul unei cereri crescute cauzate de valurile de căldură.

Alte probleme în rețeaua energetică

În plus, o avarie survenită miercuri la centrala electrică Dunamenti din Százhalombatta a scos din funcțiune alți 400 de megawați din sistemul național. Ministrul Economiei și Energiei, István Kapitány, urmează să fie informat despre stadiul reparațiilor și momentul estimat al repornirii centralei.

„Realitatea fără precedent a opririi centralei Paks, combinată cu avaria de la Dunamenti și creșterea consumului aproape de niveluri record, ar putea duce, cel târziu de luni, la o situație critică a aprovizionării cu energie, nemaiîntâlnită în istoria Ungariei”, a avertizat Magyar.

Consum în creștere și soluții de urgență

Potrivit Mavir, consumul de energie electrică ar putea crește cu 20% în următoarele zile, în intervalul de vârf 17.00-22.00, depășind 6.000 de megawați într-o seară obișnuită de vară. Astfel, Ungaria riscă să piardă un total de 2.400 de megawați din producția internă.

În acest context, Mavir a primit instrucțiuni să contacteze marii consumatori industriali, precum fabrici de baterii, ciment și automobile, solicitându-le să își limiteze consumul în perioadele critice. De asemenea, guvernul pregătește o lege care ar permite deconectarea obligatorie, temporară și programată, a unor mari consumatori, în cazul în care situația o va impune.

Apel la responsabilitate și măsuri de economisire

„Rugăm întreaga populație să acționeze conștient și auto-restrictiv în zilele următoare, în special în intervalul orar 17.00-22.00. Programarea activităților care necesită un consum semnificativ de energie, precum încărcarea mașinilor electrice sau utilizarea aerului condiționat, în afara acestui interval este crucială”, a subliniat Magyar.

De asemenea, guvernul maghiar a activat un sistem de siguranță pre-dezvoltat, cunoscut ca „sistem de oprire rotativă”. Acesta va fi utilizat doar în cazuri extreme, dacă rezervele, importurile și limitarea consumului de către marii utilizatori nu vor fi suficiente pentru a menține funcționarea rețelei naționale de energie.

„Spitalele, instituțiile sociale și serviciile esențiale vor beneficia de o protecție specială”, a adăugat el.

Coordonare națională pentru evitarea unui colaps energetic

Pentru a gestiona această criză, guvernul colaborează strâns cu Mavir, centrala nucleară Paks, MVM, Oficiul Administrativ al Apărării, precum și cu marii consumatori industriali, pentru a coordona eforturile și a asigura informarea populației în timp util.

„Lucrăm pentru a evita restricții mai severe și pentru a menține Ungaria funcționând în siguranță în zilele următoare”, a declarat premierul. El a făcut apel la populație, companii și instituții să dea dovadă de responsabilitate pentru a preveni un colaps al sistemului energetic național.

Conducerea Centralei Nucleare de la Paks a anunțat anterior că este nevoită să oprească funcționarea unuia dintre blocurile energetice ale instalației, pe fondul condițiilor climatice extreme care afectează regiunea și care îngreunează procesele tehnice de răcire.

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