Camera Deputaților a adoptat miercuri, 7 octombrie 2026, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modifică Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Inițiativa, destinată încurajării mobilității pe două roți în marile orașe, a fost aprobată cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri, urmând să fie trimisă președintelui României pentru promulgare.

Proiectul a fost inițiat la propunerea comunității moto, prin Asociația MotoADN, și a fost asumat de 37 de parlamentari provenind de la PSD, PNL, USR și UDMR, printre coinițiatori numărându-se Ionuț Moșteanu, Kelemen Hunor și Sebastian Burduja.

Printre cele mai importante modificări din Codul Rutier se numără posibilitatea ca motocicletele și mopedele să circule pe benzile dedicate transportului în comun, acolo unde administratorul drumului permite acest lucru. În plus, conducătorii de motociclete, mopede și biciclete vor avea dreptul legal de a înainta pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată, cu o viteză de cel mult 20 km/h, în condițiile în care există spațiu lateral suficient și nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic.

Textul legii clarifică și noțiunea de depășire: trecerea unui vehicul pe două roți pe lângă un automobil aflat pe același sens nu va mai fi considerată depășire, atât timp cât nu se încalecă marcajul dintre benzi. Pentru a spori siguranța în intersecții, administratorii drumurilor vor fi obligați să traseze un spațiu de siguranță de 3 metri în fața coloanelor, la semafoare și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, rezervat exclusiv motocicletelor și mopedelor.

Măsurile privesc și infrastructura de parcare. Primăriile vor trebui să amenajeze locuri dedicate pentru motociclete și mopede în toate parcările publice care dispun de cel puțin șase locuri de parcare. În ceea ce privește echipamentul de protecție, legea specifică în mod clar că casca purtată trebuie să fie omologată strict pentru categoria vehiculului respectiv și fixată corespunzător.

Unul dintre coinițiatorii proiectului, deputatul PNL Sebastian Burduja, a subliniat importanța acestor măsuri pentru fluidizarea traficului urban. El a arătat că utilizarea vehiculelor pe două roți reduce numărul de mașini din coloane și eliberează locuri de parcare, aducând beneficii indirecte tuturor șoferilor. Burduja a precizat că noile prevederi sunt aliniate la modelele deja funcționale din alte țări europene.