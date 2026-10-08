Bella Santiago și Nicu Grigore formează unul dintre cele mai savuroase cupluri din showbiz, iar discuțiile dintre ei sunt greu de dus până la capăt fără vreo glumă sau o „înțepătură”. Cei doi ne-au oferit o mică parte din cum decurge o zi obișnuită din viața lor.

După experiența lui Nicu de la „Survivor România”, unde s-a accidentat și încă se află în recuperare, cei doi au povestit cu mult umor, într-un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, despre viața de acasă, micile lor conflicte și „războiul” România-Filipine din cuplu. Bella a dezvăluit și că și-ar dori să joace într-un serial, în timp ce planurile artistice ale celor doi includ și un videoclip împreună.

Libertatea: Nicu, cum ești? Ți-ai revenit complet după accidentarea de la „Survivor”?

Nicu Grigore: Foarte bine. Nu mi-am revenit 100%, dar sunt pe drumul cel bun!

A făcut puțin pe victima: adu-mi la pat, ajută-mă, nu pot să ridic?

N.G: Chiar nu am făcut pe victima. M-am ofticat la un moment dat că nu puteam, dar ce să fac?

Bella Santiago: Am încercat, dar lui nu îi prea place. El are mai mult grijă de mine decât eu de el. Dar când era cu piciorul accidentat am condus eu. L-am dus eu unde voia să meargă.

N.G: Am avut șofer filipez.

B.S: E foarte scump șoferul filipinez.

Așa e mereu la voi în casă, cu râsete? Nu vă certați și voi ca românii?

B.S.: Eee ne certăm și noi. Nu ca românii, ca filipinezii.

N.G.: Vai de capul nostru. Când ne certăm zici că joacă România-Filipine.

Am impresia că Filipine câștigă!

N.G.: Nu mereu, dar...!

B.S.: Eu câștig!

Dar cine cedează primul?

B.S.: Eu!!! El e foarte figurant.

Cum? Că pare că el este cel bun, care vine să te împace!

B.S.: Glumește.

N.G.: Vezi ce frumos e să joace teatru? Nu te supăra, dar când ai fost la cursuri de actorie că nu-mi aduc aminte?

Ai vrea să joci în seriale?

B.S: Aș vrea. Chiar aș vrea să joc într-un serial. Dacă e cineva care face seriale să mă contacteze. Când eram mai mică voiam să mă fac artistă!

N.G.: Și eu când eram mic voiam să fiu actor. Îmi plăcea Bruce Lee.

B.S: Da? Dar uite că ai piciorul șchiop!

Ați putea avea propriul reality show. Să fiți actori în propria casă! Sau nu mai vreți camere de filmat pe lângă voi?

N.G.:Nu ne mai deranjează camerele. Eu cel puțin, la cât am stat cu camerele pe lângă mine, am și uitat că sunt acolo. (n.r. la Survivor România).

Așa află și ce de acasă cum stă treaba la voi, cine este de fapt „victima” în casă?

B.S.: Eu sunt răuță? Niciodată.

N.G.: De ce dai? Nu am zis nimic!

Dar fiica ta îi ține partea?

B.S.: Da...și asta mă enervează pentru că ea, când e cu mine, ține cu mine, și când suntem toți trei împreună ține cu el. Mă pârăște. Nu știu de ce?

Cum nu știi de ce? O mituiește cu clame, dulciuri, o lasă să facă ce vrea!

B.S.: Aaaa nu. Culmea este că el nu îi dă. E invers. Eu fac din astea. Din cauza că îi fac toate poftele, ea ține cu el.

N.G.: De la ea știe că are oricum. De fapt ea mă cumpără pe mine.

Ce mai pregătiți împreună? Înafară de concerte mai aveți în plan vreun reality show sau un serial de televiziune?

B.S.: Aș vrea să mai participăm într-un reality show. Dar până atunci cred că o să filmăm un videoclip împreună. Am o piesă pentru el. Urmează să lansez câteva piese și am o piesă și pentru el, care este foarte funny.