„Ipoteza de bază a Ministerului Educației este aceea de revenire cu prezență fizică pe 8 noiembrie. Însă depindem de situația epidemiologică. Vom anunța pe 5 noiembrie ordinul de ministru de modificare a structurii anului școlar. Vom vedea dacă autoritățile sanitare ne vor permite acest lucru (nr. prezența fizică). Dacă nu, oricum școala se va relua pe 8 noiembrie. Printre ipotezele de lucru avansate, spre exemplu de Consiliul National al Elevilor, este aceea a descentralizării”, a explicat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a precizat că „un element important îl va constitui rata de vaccinare, atât în rândul personalului din învățământ, cât și în rândul elevilor.

„Prima opțiune și cea mai importantă este cea a limitării pierderilor pentru elevi, se poate face doar prin prezență fizică. În fiecare zi sunt cu Oficiul Național de Achiziții pentru a ne asigura că în data de 8 noiembrie, în școlile din România vor fi disponibile testelor pe bază pe salivă care să fie administrate și pentru elevi și pentru personalul din învățământ cu titlul gratuit”, a declarat oficialul.

Ministrul a respins posibilitatea prelungirii vacanței din cauza efectelor pandemiei de coronavirus în România.

„Am spus că aceste două saptămâni este maximul care pot fi recuperate fără a afecta examenele naționale. Am acceptat cu inimă strânsă această vacanță și am acceptat strict din perspectivă epidemiologică. Am acceptat această soluție de compromis. Aș vrea să discutăm în lună ianuarie când aceste două săptămâni se vor transforma, înțelegem deja mecansimele de evoluție pandemică, în două săpămâni de școală cu prezența fizică”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Cele două săptămâni de vacanță vor fi recuperate prin scurtarea vacanței de iarnă cu o săptămână, pentru elevii din clasele V-XII, respectiv în săptămâna dedicată activităților de tip „școala altfel”.

Pe 20 octombrie, președintele Klaus Iohannis a spus că toți elevii vor intra în vacanță pentru două săptămâni, începând de luni, 25 octombrie 2021, pentru a limita efectele răspândirii pandemiei de coronavirus. „Şcolile sunt puternic afectate, este evident, prin elevi şi prin personal, profesori, care se îmbolnăvesc.

„În mod normal, de luni ar fi vacanţă pentru cei mici. S-a decis astăzi ca această vacanţă să fie valabilă nu numai pentru primar, ci şi pentru gimnaziu şi liceu, pentru două săptămâni. Deci, începând de luni (nr. 25 octombrie), este vacanță școlară”, a anunțat Klaus Iohannis.



