Bandele din sudul Londrei folosesc rețele sociale precum TikTok și Snapchat pentru a promova „Scoreboard”, un joc în care membrii câștigă puncte pentru acte de violență, inclusiv crime. Fenomenul a contribuit la o creștere alarmantă a violenței, subliniază Daily Star.

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Bandele criminale din Marea Britanie folosesc rețelele sociale precum TikTok și Snapchat pentru a promova un joc macabru intitulat „Scoreboard”, în care membrii sunt recompensați cu puncte pentru atacuri violente și crime.

Poliția susține că această practică alimentează o creștere alarmantă a violenței în rândul tinerilor, în special în cartierele Lambeth și Southwark din sudul Londrei, unde au fost raportate 11 crime doar în ultimele opt luni.

Cum funcționează „Scoreboard

Bandele folosesc tabele de tip campionat fotbalistic pentru a ține evidența „punctelor” câștigate în conflictele dintre grupuri.

Platformele sociale sunt pline de postări în care membrii se laudă cu poziția lor pe aceste tabele, iar videoclipurile de tip „drill rap” fac adesea referiri directe la „scoreboard”.

Inspectorii susțin că sistemul de punctaj este extrem de organizat și acordă scoruri în funcție de gravitatea atacului.

Nu există nicio îndoială că rețelele sociale sunt folosite pentru a agita și a incita la violență. Le eliminăm de îndată ce le identificăm, a declarat Craig Turning, șeful Unității Trident a Poliției Metropolitane.

Experții britanici în bande au documentat o scală pe niveluri care poate acorda 50 de puncte pentru rănile la cap, 30 pentru rănile la piept, 20 pentru rănile la stomac, 10 pentru rănile la picior și 5 pentru rănile la braț.

Cele mai mari scoruri, necuantificate, sunt rezervate atacurilor fatale, crimele fiind considerate „câștigul” maxim.

Se spune că tabelele de marcaj înregistrează, de asemenea, o serie de infracțiuni, începând cu urmăriri cu mașini filmate și incursiuni în teritoriu, în care membrii bandelor se înregistrează intrând în zone rivale.

Apoi înregistrează atacuri violente, inclusiv „ching” și „quining”, termeni folosiți pentru a descrie înjunghieri sau folosirea de lame mari, cum ar fi macete sau cuțite zombie, precum și împușcături din mașină care implică arme de foc ilegale și, în cel mai extrem nivel, crime.

Consecințe tragice

Fenomenul a dus la o creștere semnificativă a atacurilor și crimelor. Rhyhiem Barton, un adolescent care a cântat despre „scoreboard” într-un videoclip cu peste 300.000 de vizualizări pe YouTube, a fost împușcat mortal în Londra.

Într-un alt caz, Auguste-Marie Bile-aka Amoa, un șofer de autobuz de 25 de ani, a fost ucis într-un atac armat în Clapham, deși nu avea nicio legătură cu bandele. A fost o victimă colaterală, prinsă în mijlocul unui război între bande.

Anchetatorii spun că lăudăroșenia online este amestecată cu umilințe deliberate, menite să provoace represalii.

Într-o postare descoperită de anchetatori, un membru al unei bande și-a provocat rivalul scriind: „Ștergem podeaua cu tine pe tabela de marcaj”.

Măsuri luate de autorități

Pentru a combate această epidemie de violență, poliția londoneză a lansat Operațiunea Gallium, o campanie masivă de represiune a bandelor din sudul Londrei.

Până acum au fost arestate peste 700 de persoane și au fost confiscate 41 de arme periculoase, inclusiv arme de foc ilegale, macete și cuțite de tip „zombie”.

În plus, autoritățile au confiscat droguri de clasă A în valoare de sute de mii de lire sterline.

Totuși, poliția și lucrătorii sociali avertizează că simpla aplicare a legii nu va opri această spirală a violenței, cât timp platformele sociale continuă să găzduiască aceste tabele.

Obsesia pentru „a marca” a ieșit la iveală și în alte cazuri. Documentele Undercover Met au descris un clasament în stilul Premier League, activ în sudul Londrei, cu „Banda 67” din Brixton trecută în fruntea unui clasament, concurând împotriva unor grupuri din Upper și Lower Tulse Hill și a GAS Gang din Angell Town Estate.

Fenomenul «gamificării» violenței transformă rănile și decesele reale în competiții pentru «puncte» și prestigiu, ceea ce alimentează un ciclu periculos de răzbunare între bande.

Autoritățile fac apel la platformele sociale să colaboreze în eliminarea acestui conținut nociv.