Anul trecut, scriitoarea britanică comentat ironic, pe Twitter, un articol în care se vorbea despre ”persoane care au ciclu menstrual”.

”Sunt sigură că a existat cândva un cuvânt pentru aceşti oameni. Să mă ajute cineva. Feumeie? Fameie? Feemeia?”, a scris aceasta în dreptul articolului pe care îl distribuise, comentariu care a stârnit un val de critici în mediul online, unde unii utilizatori au precizat că şi bărbaţii transgen pot avea ciclu menstrual.

Acum, într-o serie de mesaje publicate pe aceeași rețea socială, scriitoarea a spus că a fost amenințată.

”Am primit până acum atât de multe ameninţări cu moartea, încât aş putea să îmi acopăr întreaga casă cu ele, dar, cu toate acestea, nu am încetat să îmi exprim părerile”, a declarat J.K. Rowling, adăugând că, săptămâna trecută, trei activiști și-au făcut fotografii în fața casei sale, ”poziţionându-se cu mare atenţie pentru ca adresa să fie vizibilă”. Ulterior, imaginile au fost publicate pe Twitter.

Ive now received so many death threats I could paper the house with them, and I havent stopped speaking out. Perhaps – and Im just throwing this out there – the best way to prove your movement isnt a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X