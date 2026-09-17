Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene. Bucureștiul, printre orașele cu cele mai mari creșteri de prețuri

Un raport recent realizat de Greenpeace a analizat costurile transportului public în 27 de țări din Uniunea Europeană, precum și în Regatul Unit, Elveția și Norvegia. Studiul a evaluat prețurile abonamentelor lunare și anuale, incluzând factori precum acoperirea regională, tipurile de transport incluse, reducerile pentru grupurile vulnerabile și nivelul taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicate biletelor de transport public, conform Euronews.

Londra, Amsterdam și Paris, cele mai scumpe capitale pentru transportul public

Tarifele au crescut semnificativ în mai multe capitale europene. Londra, Amsterdam și Paris rămân cele mai scumpe orașe pentru transportul public, cu prețuri lunare de 162 de euro, 107 euro și, respectiv, 77 de euro. În același timp, Nicosia, capitala Ciprului, a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a tarifelor anuale, de 67%, urmată de Amsterdam (+55%), Madrid (+50%) și Bratislava (+32%). Berlin și Viena au înregistrat și ele majorări semnificative, de 29% și 26% respectiv.

În București, tarifele pentru transportul public au crescut cu cel puțin 10% între 2023 și 2026, un fenomen similar fiind observat în alte capitale europene precum Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra. Un factor important care contribuie la costurile ridicate ale transportului public este TVA, care are o medie de 11% în Uniunea Europeană. În plus, șapte țări au decis să majoreze TVA pentru biletele de transport public începând cu 2023.

Reduceri de prețuri în patru capitale europene

Nu toate orașele au urmat însă trendul scumpirilor. Din contră, patru capitale europene au redus prețurile abonamentelor pe termen lung începând cu 2023. Cea mai spectaculoasă scădere a fost înregistrată în Dublin, unde prețurile au scăzut cu 42,5%. În Oslo, un oraș cunoscut pentru costurile sale ridicate, tarifele au scăzut cu 11,5%, în timp ce Berna și Budapesta au raportat reduceri de 6,6%, respectiv 5,8%. În alte 12 capitale europene, tarifele au rămas neschimbate în ultimii trei ani.

Biletele climatice, o soluție propusă de Greenpeace

Greenpeace face apel la guvernele naționale și locale să introducă „bilete climatice” accesibile. Organizația susține că astfel de măsuri nu doar că ar reduce costurile pentru utilizatorii transportului public, dar ar contribui și la reducerea emisiilor de carbon din transportul rutier și aerian. În 2023, Spania și Slovenia au introdus abonamente naționale pentru transportul public, însă doar opt dintre cele 30 de țări analizate oferă transport public gratuit sau abonamente universale accesibile.

State precum Luxemburg, Malta și Slovenia se află în fruntea clasamentului în ceea ce privește accesibilitatea și disponibilitatea biletelor de transport public. La polul opus, Finlanda, Grecia și Norvegia sunt printre cele mai scumpe țări, aplicând și cote de TVA peste medie pentru transportul public intern.

Topul capitalelor cu transport public accesibil

În clasamentul orașelor europene cu cele mai accesibile bilete de transport public pe termen lung, Tallinn, Luxemburg și Valletta ocupă locuri de top. Acestea sunt urmate de Praga, Roma și Atena, în timp ce Sofia și Viena completează primele opt poziții. Aceste orașe oferă o combinație optimă de prețuri accesibile, disponibilitate extinsă și incluziune a grupurilor vulnerabile.