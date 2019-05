„În momentul în care am vrut să modific legislaţia pe mediu – deşi nu este apanajul meu, pot să introduc modificări pe legislaţie care sunt strict pe infrastructură rutieră – în momentul în care am lansat proiectul în transparenţă, automat cinci ONG-uri au bubuit că ministrul Cuc distruge mediul. Replica lor mi-a demonstrat că proiectul de OUG este unul viabil, pentru că nu am venit să modific nimic care avea un impact asupra mediului, ci să grăbesc perioada de obţinere a acordului de mediu, care câteodată în România durează un an, un an şi jumătate, să îl reducem la trei luni, cum spune Directiva Europeană. Ecologiştii să se mai ducă şi în altă ţară, să protejeze mediul şi în altă ţară, că noi îl protejăm”, a afirmat ministrul Cuc, citat de Agerpres.



„Vă dădeam exemplul podului de peste Prut, unde exact unde cade pila podului, şi nu cade în apă, ci cade pe uscat, dar vibraţiile care sunt produse de maşinile care traversează acest pod deranjează punctul de liniştire şi de înmulţire a nu ştiu ce specie de peşte”, a adăugat el.



Ministrul Transporturilor a mai arătat că, tot în urma intervenţiei unui ONG, s-a stat doi ani pe un lot de autostradă pentru relocarea unei scorburi cu lilieci.

„Unde avem autostradă, apare câte un sit Natura 2000. Unde vrem să facem un pod la autostrada Moldovei – vorbeam de podul peste Prut, care leagă România de Moldova – se înmulţeşte o specie de peşti. (…) Cred că lucrurile acestea trebuie să se termine. (…) Am lansat tot felul de proiecte de ordonanţă de urgenţă, unul dintre ele viza acordul de mediu, tocmai ca să limităm perioada de obţinere a acordului de mediu. Este aberant! Repet, sunt un iubitor de mediu, protejăm mediul, nu intrăm acolo unde găsim un sit arheologic, facem descărcare de sarcină arheologică, respectăm toate normele, dar mi se pare aberant ca în momentul în care – vă dau un exemplu existent – am stat doi ani pe un lot de autostradă să relocăm o scorbură, ei (ecologiştii – n.r.) au spus că e peşteră de lilieci”, a mai spus Răzvan Cuc.

Citește și:

Taximetriștii din Iași cer demisia lui Răzvan Cuc. Motivul: ministrul Transporturilor i-a sfătuit pe șoferii Uber să conteste amenzile în instanță

Ministrul Transporturilor, huiduit pe autostrada București-Pitești. Avertismentul dat de Răzvan Cuc constructorilor

Un tren CFR în care se afla și ministrul Transporturilor a ajuns la destinație cu 6 minute mai devreme. Ce a zis Răzvan Cuc despre condițiile din tren

Citește mai multe despre razvan cuc, Autostrada, aviz, mediaș, mediu, ministrul Transporturilor și oug pe Libertatea.