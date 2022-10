Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș Cristian Moș a anunțat că circulația pe podul de la Tapia se va închide cât mai repede posibil întrucât acesta este într-o stare avansată de deteriorare, ceea ce poate duce „la o tragedie”.

„Trebuie să închidem accesul pentru traficul auto pe podul de la Tapia pentru a evita o tragedie. Vă asigur că nu a fost o decizie pe care am luat-o din birou. După ce am purtat discuții cu reprezentanții IPJ și după ce am parcurs documentele aferente expertizei tehnice, am fost la fața locului și am văzut cum structura de rezistență a podului a crăpat, podul prezentând urme de deteriorare vizibilă. Sunt necesare ample lucrări de susținere și întărire, care nu mai pot fi întârziate”, a spus acesta.

Decizia a fost luată și în urma discuțiilor cu reprezentanții Poliției. Starea de degradare în care se află podul i-a determinat pe membrii Comisiei de Circulație din cadrul Consiliului Județean Timiș să ia decizia încă din vară de a nu mai permite mașinilor grele să îl traverseze.

Un al doilea pod unde au fost impuse aceleasi măsuri este cel de la Parța care are 67 de ani vechime și e extrem de șubred. Nici pe acesta nu mai e permisă trecerea mașinilor de peste 7,5 tone.

