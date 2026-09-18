Secția de poliție din Trinidad, statul american Texas, a fost desființată după ce o mamă, Jennifer Combs, a fost arestată, în mai, pentru o postare pe Facebook despre problemele apei potabile din oraș, au relatat Unilad și postul Fox 4 News.

Un departament de poliție din Trinidad, un mic oraș din statul Texas, a fost desființat după ce o mamă a fost arestată pentru o postare pe rețelele sociale despre calitatea îndoielnică a apei potabile din localitate.

Jennifer Combs a fost reținută în luna mai sub acuzația de alarmă falsă sau raport fals, după ce a avertizat pe Facebook că apa din oraș ar fi contaminată cu bacterii periculoase, provocând spitalizări.

Probleme grave cu apa și reacții controversate

Anterior, pe 21 aprilie 2026, autoritățile locale din Trinidad au emis un avertisment oficial către locuitori să fiarbă apa înainte de consum, pentru a evita posibilele riscuri de sănătate.

Cu toate acestea, după postarea lui Combs, șeful Poliției din Trinidad, Charles Gregory, a declarat că arestarea acesteia a fost justificată, susținând că „acest caz este clar ca lumina zilei”.

În pofida criticilor din partea comunității, Gregory a acuzat-o pe femeie că a răspândit „frică, panică și răspunsuri de urgență nejustificate” în rândul locuitorilor.

Cu toate acestea, statul Texas a intervenit pentru a investiga activitatea departamentului de poliție.

Decizia statului Texas: închiderea departamentului de poliție

La 9 septembrie, Comisia pentru Aplicarea Legii din Texas a trimis o scrisoare primarului din Trinidad, Dennis Haws, anunțând că orașul nu mai are licență pentru a opera un departament de poliție.

Comisia a constatat că departamentul nu respecta standardele minime necesare și era deficitar în 18 politici esențiale, inclusiv utilizarea forței, incidentele cu atacatori activi și conduita profesională.

Primarul Haws a recunoscut că, de-a lungul anilor, departamentul a fost neglijat. „Trebuie să depășim toate acestea și să mergem într-o direcție pozitivă”, a declarat el pentru FOX 4 News.

De acum înainte, activitățile de aplicare a legii în Trinidad, un oraș cu doar 800 de locuitori conform recensământului din 2024, vor fi gestionate de Biroul Șerifului din Henderson County.

„Nu noi eram problema. Noi doar o expuneam”