De Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (foto), Teleleu.eu,

Secțiile de votare din Mainz, Frakfurt am Main și Offenbach am Main sunt pline de femei gravide, părinți cu copii mici în brațe sau familii cu copii de școală, care-i așteaptă pe părinții lor să voteze. E impresionant numărul de copii pe care-l vedem în jurul nostru și ne gândim la toată populația pe care o pierde România.



Grațian și Grațiana, 35, respectiv 34 de ani, au venit la secția de votare din Offenbach am Main împreună cu fiicele lor, gemenele de 4 ani Maria Melany și Maria Melody. Cei doi au plecat acum 16 ani din Cugir și, după ce au stat 6 ani în Spania, s-au mutat în Germania, unde s-au născut cele două fete.

Locuiesc în Frankfurt, dar au venit la Offenbach să mănânce la restaurantul românesc și s-au oprit să voteze.



Nu vor să se mai întoarcă niciodată în România, dar votează pentru tinerii care au rămas în țară, măcar acestora să le fie mai bine decât le-a fost lor. „Sperăm să se schimbe ceva pentru cine mai e în țară, dacă nu, să plece toți“, spune Grațian. „Chiar nu mă mai atrage deloc acolo. Am zis că mă mai duc cât mai trăiesc ai mei și dup-aia deloc. Pentru ce? Copiii îs aici, o să înceapă școala, unde să mă mai duc în țară cu ele? Acum vrem la anul să ne luăm și cetățenie.“

Grațian lucra în construcții în România și „nu mergea treaba cum ar trebui să meargă“. „În țară e ca-n țară, e încă pe înțelegeri, pe prostii, pe multe țepe. Aici nu e așa.“



Toți prietenii lui Grațian din Cugir locuiesc acum în Germania, iar când se întoarce în țară să-și viziteze părinții, toți tinerii din oraș cu care discută îi spun că vor să plece în străinătate.



Ghizela e însărcinată în luna a șaptea și a venit să voteze la secția din Offenbach împreună cu soțul ei, Cristian, și cu părinții lui care s-au mutat în Germania să fie mai aproape de copii. Amândoi sunt din Sighișoara, dar s-au cunoscut în Germania, unde Ghizela a venit de 7 ani, iar Cristian de 10. Ea lucrează la o fabrică, iar soțul ei în construcții. Nu vor să se mai întoarcă niciodată în țară, dar își doresc „un viitor mai bun pentru România“.

La secția din Offenbach am Main un bărbat votează, se miră ce simplu e și zice: „No, așa mai mere, că la celelalte alegeri…“ Aproape toți cei care intră în secția de votare din Offenbach ne povestesc despre coada de mii de persoane de la Europarlamentare și despre frustrarea lor că n-au reușit să voteze.



Doar 1.811 români din miile care așteptau la coadă au reușit să voteze la Europarlamentare în singura secție de votare deschisă în zona Frankfurt, la Offenbach am Main.



În primele două zile de vot din diaspora, au votat 1.263 de români în cele două secții din Offenbach am Main, 1.113 în Frankfurt, 161 în Usingen, 648 în Mainz și 417 în Giessen.

Ion are 40 de ani și a venit să voteze la Frankfurt „cu speranță de schimbare“. „Să nu mai muncim pe-aicea, să muncim în țara noastră, că este mai bine“, spune el. E din Buzău și a venit acum 10 ani în Germania ca să lucreze în construcții.



„Nu aș mai sta în Germania, că am și eu o vârstă“, spune Ion. „M-am realizat, am făcut o casă la 30 de kilometri de Buzău. Da în țară ce fac? Am strâns o sumă de bani, da în doi-trei ani banii se duc, banii se duc repede.“