Chiar dacă Gheorghe Dincă se limitează la a da explicații extrem de sumare legate de crimele pe care le-a comis, investigatorii au reușit să contureze, în baza urmelor ridicate la cercetare, secvențe dramatice trăite de Alexandra în captivitate.

Anchetatorii au aflat că fata a fost legată strâns cu sfoară groasă de scheletul metalic al patului din încăpere, mobilier prins în perete cu dibluri din fier.



Am făcut un fel de reconstituire a ceea ce s-a întâmplat în cameră. Am comparat informațiile furnizate de Alexandra la telefon cu ceea ce puteam vedea noi, din poziția în care am stabilit că se afla

polițiști din anchetă