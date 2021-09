Convocarea Biroului Politic Național este făcută în baza statutului PNL, la solicitarea a mai mult de jumătate din membrii BPN.

Ședința PNL are loc pe fondul crizei guvernamentale, după ce USR PLUS a cerut schimbarea premierului, în caz contrar amenințând cu votarea unei moțiuni de cenzură.

Ludovic Orban nu va participa la ședință. ”Nu am fost informat, nu am putut să verific condidițile statutare, nu am avut timp să am toate informațiile necesare. Deși sunt președintele partidului”, a declarat liderul PNL, preluat de Digi24.

Deciziile nu se iau la cald de niște oameni care au o percepție subiectivă asupra situației Ludovic Orban:

Președintele Camerei Deputaților spune că dorește el să convoace Biroul Politic Național, dar „după discuții cu premierul și toți liderii importanți ai partidului”.

Orban, președintele Camerei Deputaților, și Cîțu se vor lupta pentru șefia PNL în congresul de la finalul lunii.

Foto: Inquam

Citeşte şi:

Nu sunt bani. Cum au dispărut două prevederi favorabile pensionarilor dintr-o ordonanță adoptată de Guvern

Aerul poluat ucide mai multe persoane decât fumatul, accidentele de mașină sau virusul HIV

Stelian Ion: „Situația frizează absurdul“

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Gest violent al lui Ronaldo, în seara în care a intrat definitiv în istorie! Twitter-ul „a erupt”: „Ăsta e GOAT-ul vostru?!”

Playtech.ro Curaj uriaş al unui elev rus. Ce a putut să îi spună lui Vladimir Putin în timpul unui discurs

Observatornews.ro „Marina, nu sări, eu te iubesc!” O mireasă s-a aruncat în gol chiar în ziua nunţii, în faţa mirelui, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 2 septembrie 2021. Gemenii ar trebui să își propună ca scop principal să vadă și partea bună din orice

Știrileprotv.ro Furie și nervi pe Otopeni: 'În viața vecilor nu mai calc în acest aeroport de 2 lei'

Telekomsport O mare sportivă a ţării trăieşte într-o sărăcie lucie. Munceşte cu ziua pe câmp după o viaţă de lux

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute