Vanessa Gonçalves Miranda, 40 de ani, fostă directoare de bancă în Miguelópolis, São Paulo, și partenerul ei, Adilson Coelho de Paula, au fost arestați preventiv pe 28 septembrie, fiind acuzați de deturnarea a peste două milioane de reali, circa 360.000 de euro din conturile clienților, majoritatea vârstnici, a informat Globo. Investigațiile arată că între 2024 și 2026 cuplul ar fi realizat tranzacții frauduloase, inclusiv retrageri și împrumuturi fictive, pentru a transfera banii în conturile proprii și ale caselor de pariuri, folosind, ulterior, metode de spălare a banilor.

Banchera și dentistul fraudatori

O fostă directoare de bancă din Miguelópolis, statul São Paulo, și partenerul său, un dentist, au fost arestați preventiv, fiind suspectați de deturnarea a peste două milioane de reali, circa 357.000 de euro, din conturile clienților, majoritatea persoane vârstnice.

Avocații Vanessei Gonçalves Miranda au declarat că aceasta suferă de ludopatie, o dependență de jocuri de noroc, și că deține certificate medicale ce atestă că suferă de depresie și sindromul burnout.

Ea ar fi folosit relațiile de încredere construite pe parcursul celor 12 ani de muncă în agenția bancară pentru a efectua tranzacții frauduloase în conturile clienților.

Cum furau banii

Poliția susține că partenerul ei, Adilson Coelho de Paula, 56 de ani, a participat la operațiune, retrăgând bani din bancă în pungi de plastic.

Investigațiile arată că între 2024 și 2026 s-au realizat retrageri și împrumuturi fictive, însumând aproape 360.000 de euro.

Fondurile erau transferate în conturi ale caselor de pariuri și în conturile personale ale cuplului, fiind ulterior spălate pentru a părea câștiguri legale.

Ce este „Jogo do Tigrinho”

Cei doi jucau, în special, la cazinoul online „Jogo do Tigrinho” („Jocul Tigrului”), un joc de pariuri și cazinou online caracterizat ca un joc de noroc, dezvoltat de compania malteză PG Soft. Sistemul Fortune Tiger este găzduit în afara Braziliei, iar organizația care a dezvoltat jocul nu este înregistrată în țară

„Ea are 12 ani în bancă și doar după 10 ani a apărut această problemă? Timp de 10 ani și-a dedicat viața băncii, s-a îmbolnăvit și a ajuns să treacă prin aceste probleme”, a declarat avocatul femeii, Laudemiro Neto.

Potrivit unui comunicat emis de banca Santander, instituția colaborează cu Poliția Civilă pentru a clarifica faptele și a-i trage la răspundere pe vinovați. Reprezentanții băncii au asigurat că niciun client nu va suferi pierderi financiare.

Pensionară lăsată fără bani de mâncare

Un caz care a atras atenția este cel al unei pensionare de 78 de ani, care a descoperit că i-au fost retrași ilegal 300.000 de reali din cont (50.000 de euro), după ce a suferit o operație de transplant de cornee.

Ea încă plătește ratele unui împrumut pe care nu-l recunoaște și rămâne cu doar 1.000 de reali (170 de euro) pe lună pentru a trăi, a declarat nepoata acesteia.

În cadrul unei audieri de custodie pe 29 septembrie, judecătorul a decis să mențină arestarea preventivă a dentistului Adilson Coelho de Paula.

„Ieșea din agenție cu pungi cu bani”

El ar fi fost „surprins de mai multe ori părăsind agenția bancară cu pungi de bani”. În același timp, documentele arată că fraudele au continuat chiar și după ce Vanessa a fost concediată de bancă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să determine dacă alți angajați sau persoane sunt implicate în acest caz complex de delapidare și spălare de bani.

Brazilia scoate pariurile din țară

De menționat, notează Globo, o măsură semnată la finalul lunii trecute de președintele Lula prevede că așa-numitele companii de pariuri vor înceta să opereze în țară începând cu 6 octombrie.

Guvernul președintelui Luiz Inácio Lula da Silva anunța, pe 25 septembrie, interzicerea pariurilor și jocurilor virtuale online, între care și „Jocul Tigrului”.