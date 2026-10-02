Rusia a trimis copii răpiți din Ucraina în tabăra Songdowon din Coreea de Nord, arată un raport al Uniunii Europene, citat de Radio Europa Liberă (Radio Free Europe/ Radio Liberty). Adolescenții „au fost supuși „propagandei proruse și militarizării”.

Rusia a trimis copii ucraineni răpiți în Coreea de Nord pentru a fi supuși unor programe de reeducare ideologică și militarizare, relevă un raport al Uniunii Europene, citat de Radio Europa Liberă (RFE/ RL).

Potrivit documentului, tabăra de vară Songdowon, amplasată pe litoralul Mării Japoniei, a fost inclusă pe o nouă listă de sancțiuni europene din cauza implicării sale în aceste activități.

„Vara trecută, cel mai bun centru de recreere pentru copii, Songdowon, a găzduit pe litoralul Mării Japoniei copii ai căror tați au murit eroic pe câmpul de luptă. În plus, tratamentul, îngrijirea și alimentația - toate legate de șederea lor în RPDC - au fost complet gratuite”, a declarat ambasadorul rus în Coreea de Nord, Alexandr Mațegora, într-un interviu pentru publicația rusă Gazeta, în februarie 2025.

Diplomatul a adăugat că nord-coreenii au refuzat orice ofertă de rambursare a cheltuielilor legate de șederea copiilor.

Potrivit RFE/RL, tabăra este utilizată pentru a promova narațiuni proruse și pentru a susține programe care încurajează loialitatea față de Rusia, identitatea națională rusă și valorile acesteia.

Sondowon, deschis în 1960 pentru a promova „prietenia internațională”, se află la aproximativ 95 de kilometri de granița cu Coreea de Sud și este considerată cea mai mare tabără din Coreea de Nord, fiind promovată de agenția de turism locală, Uri Tours

Conform UE, tabăra este parte a programelor de relocare ilegală a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate temporar de Rusia în Ucraina.

Aceste programe sunt derulate în cooperare cu inițiativele de stat rusești și cu autoritățile de ocupație, care aleg, transportă și implică acești copii.

În acest mod, „tabăra contribuie la eforturile de rusificare și militarizare a copiilor ucraineni”.

În primăvara anului 2026, Marea Britanie a sancționat tabăra Songdowon, iar Phenianul a răspuns prin retragerea ambasadorului său de la Londra.

La 28 septembrie, UE a adăugat și ea această tabără pe lista entităților sancționate, justificându-și decizia prin participarea acesteia la „deportările ilegale și reeducarea ideologică a copiilor ucraineni”.

Pe lângă Songdowon, UE plănuiește să sancționeze alte tabere similare din Rusia și teritoriile ocupate de aceasta în Ucraina.

Expun copiii la programe care promovează loialitatea față de Rusia, identitatea națională rusă, valorile naționale rusești, teme istorice militare și activități legate de organizații militare-patriotice.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis deja un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l de deportarea ilegală a copiilor ucraineni.