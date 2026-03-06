Semnalul radio misterios a fost descoperit în ziua în care SUA și Israel au atacat Iranul

Un semnal radio misterios în limba persană a captat atenția comunității globale de radioamatori. Postul prin unde scurte a fost descoperit în ziua în care Statele Unite au declanșat un atac asupra Iranului, 28 februarie 2026.

Roberto, un entuziast al undelor scurte și un radioamator din Milano, a fost unul dintre primii care a semnalat fenomenul, relatează The Times.

„Un coleg mi-a spus despre transmisie, care nu exista înainte. Mi s-a părut că cineva, poate CIA, trimite mesaje codate agenților din Iran”, a declarat Roberto, cunoscut online sub pseudonimul „Shortwave Observer”, potrivit sursei citate mai sus.

De ce sunt folosite stațiile de numere pentru transmiterea mesajelor codificate

Stațiile de numere, folosite de agențiile de spionaj pentru transmiterea de mesaje codificate, par să fie relicve ale Războiului Rece, dar încă au un avantaj major: sunt imposibil de urmărit.

„Orice persoană care are un radio poate recepționa semnalul, oriunde în lume. Nu există urme digitale, iar cărțile de cod pot fi arse”, spune Roberto, în vârstă de 47 de ani.

Semnalul radio misterios transmite numere zilnic, în persană și provine din Orientul Mijlociu

Roberto și alți radioamatori au urmărit semnalul pe frecvența 7910 kHz, care emite zilnic la orele 18.00 și 02.00, ora Londrei. Aceștia spun că sunt mesaje ce durează între câteva minute și o oră.

Radioamatorii nu cunosc destinatarii semnalelor și spun că există câteva semne de întrebare cu privire la comunicarea prin numere în limba persană, pe care au descoperit-o.

„Știm că transmisia provine din Orientul Mijlociu, dar dezbaterea continuă: este trimisă către agenți din Iran ale căror telefoane ar putea fi interceptate sau este emisă de Iran către propriii agenți din străinătate?”, a explicat el.

Ce sunt și cum au fost folosite stațiile de numere în timpul Războiului Rece

Acest tip de transmisie a fost folosit încă din timpul Primului Război Mondial, dar a devenit emblematic în perioada Războiului Rece. La acel moment, stațiile au reprezentat o componentă esențială a spionajului, Number Stations fiind utilizate de diverse agenții de informații pentru a transmite instrucțiuni criptate spionilor din teren, prin unde scurte.

Stațiile emiteau serii de numere, litere sau cuvinte, adesea citite de voci sintetizate sau înregistrate, care puteau fi descifrate doar folosind un sistem de tip one-time pad, mai exact, un carnețel de coduri unic.

Stații celebre precum „Lincolnshire Poacher”, atribuită serviciilor britanice, foloseau fragmente muzicale înainte de a citi numerele. Deși această stație a fost închisă în 2008, alte exemple, precum cele cubaneze menționate de SUA, continuă să atragă atenția.

Până la apariția semnalului în persană, principalele stații active proveneau din Rusia, Taiwan și Polonia.

„Acestea transmit grupuri de numere și își schimbă frecvențele regulat. Emisia necesită o antenă mare, ceea ce indică implicarea guvernelor”, a adăugat Roberto, menționând că semnalul polonez ar proveni dintr-o facilitate militară.

Semnalul radio unde se citeau numerele în persană, blocat în cursul zilei de 5 martie 2026

Pe 5 martie, transmisia în persană a fost blocată de un zgomot electronic pulsatoriu la ora 02.00.

„Acest tip de jamming este identic cu cel folosit împotriva Radio Farda, o stație anti-regim iraniană. Este o dovadă clară că interferența provine din Iran”, a explicat Roberto.

Potrivit lui, stația ar putea intra într-o perioadă de tăcere sau să modifice frecvența și timpul emisiei pentru a deruta jamming-ul.

Roberto, angajat al unei fabrici de vopsele, descrie comunitatea radioamatorilor ca fiind extrem de diversă. „Suntem medici, avocați, piloți, constructori – folosim radioul pentru conversații și pentru a explora semnale misterioase”, a spus el.