Votul final de joi a fost 59 la 41, 12 republicani alăturându-se democraţilor în camera superioară a legislativului american. Rezoluția a fost deja adoptată de Camera reprezentanţilor, iar întrucât Trump a afirmat că va recurge la dreptul de veto împotriva ei, textul va merge acum la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Președintele SUA a anunţat la 15 februarie că va declara „urgenţă naţională” pentru a finanţa zidul pe care l-a promis la frontiera cu Mexicul, procedură excepţională care îi permite teoretic să ocolească Congresul pentru a debloca fonduri federale – în special destinate Pentagonului – în scopul ridicării zidului pe care-l doreşte împotriva imigraţiei clandestine.

După respingerea din partea Senatului american, Donald Trump a reacționat pe contul de Twitter. Într-unul dintre ele, el a scris doar „VETO”. Ar fi prima dată când Trump foloseşte dreptul de veto de la învestirea sa, la începutul lui 2017.

În al doilea mesaj, președintele SUA a scris: „Aștept cu nerăbdare să anulez prin veto rezoluția care abia a trecut și care ar deschide granițele, sporind criminalitatea și traficul de droguri în țara noastră. Mulțumesc tuturor republicanilor puternici care au votat pentru susținerea securității la frontieră și pentru zidul de care avem nevoie cu disperare!”.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 martie 2019