Construcțiile nu apar în niciun document oficial și nu sunt înregistrate la Primărie

Cu toate acestea, ele funcționează de ani de zile, formând un peisaj neobișnuit în plin oraș.

Dinspre faleză, prezența acestor improvizații este greu de observat. Doar câteva trepte săpate în pământ, la intervale regulate, oferă indicii despre ce se află dincolo de vegetația densă. Odată coborât pe aceste poteci, vizitatorii descoperă o lume complet diferită.

Garduri din plasă ruginită și lemn adunat la întâmplare delimitează parcele pe care au apărut panouri scrise de mână cu avertismentul „Proprietate privată”.

Probleme legale ignorate

Din punct de vedere legal, construcțiile și exploatările agricole din zonă sunt pe spațiul public. Terenul aparține domeniului public, iar utilizarea lui fără autorizații și fără cadastru înseamnă o încălcare a legii.

Cu toate acestea, autoritățile locale par să ignore situația. Lipsa de reacție sugerează fie dezinteres, fie o toleranță tacită față de acest fenomen.

Între curiozitate și îngrijorare

Pentru locuitorii din zonă, «fermele ascunse» reprezintă un element de curiozitate. Pentru autorități însă, ar trebui să fie un semnal de alarmă privind ocuparea abuzivă a spațiului public.

Totuși, o situație a fost remarcată și în anul 2021. Faleza înaltă de la Constanța oferea o vedere superbă, însă locurile neamenajate, multe dintre ele oferind acces către plajă, stricau belvederea. Turiștii neavizați riscau să ajungă la spital, pentru că traseul era cu obstacole.



