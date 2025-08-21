Serghei Lavrov a spus că președintele rus este gata să se întâlnească cu omologul său ucrainean dacă toate problemele vor fi rezolvate mai întâi. În plus, ministrul de externe a subliniat că există o întrebare cu privire la autoritatea președintelui ucrainean de a semna un acord, potrivit ziarului rus Kommersant.

„Președintele nostru a declarat în repetate rânduri că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski, cu înțelegerea că toate problemele care necesită examinare la cel mai înalt nivel vor fi rezolvate, iar experții și miniștrii vor pregăti recomandările relevante. Și, bineînțeles, cu înțelegerea că atunci când și dacă – sper când – va fi vorba de semnarea unor acorduri viitoare, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri de partea ucraineană va fi rezolvată”, a declarat Serghei Lavrov într-o conferință de presă care a urmat unei întâlniri cu ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, săptămâna aceasta, că Vladimir Putin a fost de acord să se întâlnească cu președintele ucrainean. De asemenea, Putin s-a oferit să poarte discuții la Moscova. Partea rusă nu a confirmat oficial acordul. Între timp, Casa Albă a relatat că pregătirile pentru întâlnire au început.

În ianuarie, Vladimir Putin a menționat că Volodimir Zelenski, „din cauza nelegitimității sale”, nu are dreptul să semneze un tratat de pace, deși Rusia este gata să negocieze „cu oricine”. Mandatul de cinci ani al lui Volodimir Zelenski a expirat pe 21 mai 2024, iar alegerile prezidențiale nu au avut loc în Ucraina din cauza legii marțiale.

Rusia vrea să aibă drept de veto asupra garanțiilor de securitate occidentale pentru Ucraina

Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că Moscova dorește să aibă drept de veto asupra variantelor occidentale și că nu va accepta garanții negociate fără participarea Rusiei.

Comentariile lui Lavrov au venit la câteva zile după întâlnirea dintre Putin și Donald Trump în Alaska.

El susține că Moscova nu va fi de acord cu garanțiile negociate în lipsa Rusiei: să devină un stat neutru, să-și reducă drastic forțele militare, să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO.

„Moscova nu va fi de acord cu garanții de securitate colective negociate fără Rusia… Rusia va accepta dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt oferite pe bază de egalitate cu participarea unor țări precum China, Statele Unite, Regatul Unit și Franța”, a declarat, recent, Lavrov.

