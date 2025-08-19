Hanoracul lui Lavrov

Ministrul rus de Externe a vorbit despre reacţia SUA la hanoracul său cu inscripţia „URSS”, într-un interviu acordat canalului de televiziune Rossia 24, citat de News.ro. El a afirmat că Marco Rubio a apreciat articolul său vestimentar.

„Fără niciun fel de isterie, au spus pur şi simplu că le-a plăcut acest hanorac, după cum a spus secretarul de stat american Marco Rubio”, a declarat ministrul rus de Externe.

Lavrov a subliniat că ţinuta sa, care nu avea nimic neobişnuit, a făcut în mod artificial obiectul senzaţionalismului.

„Nu este nimic neobişnuit. Avem multe produse care reproduc simboluri sovietice şi nu văd nimic rău în asta. Este o parte din viaţa noastră, o parte din istoria noastră, este patria noastră, care a luat acum forma Federaţiei Ruse şi este înconjurată de foste republici sovietice şi ţări prietene”, a declarat Lavrov, care a mai adăugat: „Desigur, aceasta nu este lipsită de diverse ciocniri de interese. Aceasta este viaţa. Eu o consider o modă, dacă vreţi. Am văzut că, după ce a avut loc summitul de la Anchorage, tinerii care studiază aici, la MSU (Universitatea de Stat de la Moscova) şi la alte instituţii, au apărut cu aceste hanorace”.

El a mai susținut că nu este vorba despre vreun „imperialism” sau despre vreo încercare de a reînvia „gândirea imperială”. „Vorbim despre faptul că există o istorie. Această istorie trebuie păstrată, inclusiv cu un uşor simţ al umorului”, a mai spus Lavrov.

Serghei Lavrov, care și-a început cariera diplomatică în epoca sovietică, a fost acuzat în repetate rânduri de opoziția rusă că rămâne fidel unei mentalități imperialiste.

Cât costă hanoracul URSS purtat de Serghei Lavrov în Alaska

La vizita din Alaska, acesta a purtat un hanorac alb inscripționat cu „CCCP”, acronimul fostei Uniuni Sovietice (URSS), un gest interpretat de analiști ca un mesaj simbolic.

Imediat după această apariție, bluza s-a vândut rapid în Rusia, până la epuizarea stocurilor.

Hanoracul purtat de Serghei Lavrov este creat de brandul rusesc Selsovet, o companie din Celiabinsk specializată în haine inspirate din moștenirea sovietică. Articolul vestimentar costă aproximativ 120 de dolari și era deja popular pe piața rusă, însă momentul de la summit-ul din Alaska i-a adus o notorietate internațională.

Designerul Ekaterina Varlakova, fondatoarea brandului Selsovet, a declarat pentru presa rusă că nu știa dacă bluza va ajunge direct la ministru, dar că este „o mare mândrie” să vadă piesa purtată de unul dintre cei mai importanți politicieni ai Rusiei.

