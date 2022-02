Inițial, Serghei Lavrov a refuzat să răspundă jurnalistului american întrucât voia întâi să ia întrebarea unui jurnalist de la o publicație chineză. Ulterior, când Mattew Chance a reușit să-și ducă întrebarea până la capăt, Lavrov l-a îndemnat să citească ce a spus anterior Vladimir Putin.

„Voi sublinia: citiți ce a spus Putin. Fără atacuri asupra infrastructurii civile, fără atacuri asupra personalului armatei ucrainene, asupra căminelor acestora sau în alte locuri care nu au legătură cu instalațiile militare. Statisticile pe care le avem confirmă acest lucru”, a spus Lavrov.

Deși Moscova susține că nu atacă nicio țintă civilă, Biroul ONU pentru Drepturile Omului a anunțat că cel puțin 25 de persoane civile au murit, iar 102 au fost rănite în urma atacurilor aeriene ale Rusiei. Președintele Zelenski a declarat joi că în total, cel puțin 137 de ucraineni au murit în prima zi a invaziei.

Iar un oficial din Ministerul de Interne de la Kiev a precizat că forțele armate ruse au țintit zeci de locații civile, în ciuda afirmațiilor oficiale că nu va ataca populația civilă. „Rusia spune că nu țintește obiective civile, dar 33 de locații civile au fost lovite în ultimele 24 de ore”, a declarat Vadim Denysenko.

Întrebat specific dacă dorește „decapitarea” conducerii actuale a Ucrainei, ministrul rus de externe a lansat din nou acuzațiile de „neonazism” și „genocid” pe care le-au mai repetat în trecut și care au fost respinse de Ucraina și statele vestice drept lipsite de orice fundament.

Recomandări ”Nu am de gând să merg nicăieri. Sunt în țara mea, cu prietenii mei. Sunt la locul meu de muncă, de care oamenii au nevoie”. Scrisoarea calmă și tulburătoare a unui medic din Ucraina către români

În final, el s-a lansat într-un atac la adresa CNN și a presei vestice pe care i-a acuzat că nu au deplasat jurnaliști pe termen nelimitat în Donbas pentru a relata despre ceea ce Rusia afirmă că ar fi atacuri ale Ucrainei asupra civilor.

Dialogul integral dintre jurnalistul CNN și Serghei Lavrov:

Matthew Chance: Mulțumesc pentru că ați acceptat să-mi luați întrebarea. Sunt în capitala Ucrainei acum și vedem bombardamente ruse la marginea orașului, am tot văzut asta recent. O simplă întrebare domnule ministru: vreți să decapitați conducerea ucraineană și să o înlocuiți cu o conducere pro-rusă. Poate am ratat în răspunsurile dumneavoastră ,dar vreau să îmi răspundeți la această întrebare: aveți de gând să decapitati conducerea ucraineană?

Serghei Lavrov: Ai de gând să o repeți pentru a treia oară? Am auzit-o de prima dată! Îți voi explica din nou pentru că nu vrei să asculți. Am atras atenția când am răspuns la celelalte întrebări ale presei vestice la ce a spus președintele Putin. Înțeleg că acum nu ai timp să citești declarații care prezintă în detaliu poziția Rusiei, dar te sfătuiesc să faci asta. Poate acum că ești în Ucraina poți să sfătuiești colegii ucraineni și pe cei din forțele armate să citească declarațiile.

Recomandări Gest de mare curaj: Putin sfidat la el acasă de ziarul rusesc Novaia Gazeta, care s-a declarat împotriva războiului: ”Următorul pas va fi oare o salvă nucleară?”

Nimeni nu va ataca poporul ucrainean, nimeni nu va dezonora forțele armate. Vorbim despre împiedicarea neonaziștilor și a celor care promovează genocidul de la a conduce această țară pentru că actualul regim din Kiev este sub controlul mecanismelor externe: în primul rând Vestul și SUA, iar apoi neonaziștii care își impun cultura care înflorește în prezent în Ucraina.

Despre sentimentele tale ca cineva care este în Kiev în acest moment, voi sublinia: citiți ce a spus Putin. Fără atacuri asupra infrastructurii civile, fără atacuri asupra personalului armatei ucrainene, asupra căminelor acestora sau în alte locuri care nu au legătură cu instalațiile militare. Statisticile pe care le avem confirmă acest lucru.

Ca membru al unei publicatii media libere te-aș întreba, am mentionat asta în răspunsurile mele precedente, de ce în acești 8 ani niciunul din jurnaliștii vestici nu a fost detașat permanent pe linia de control a guvernului ucrainean. Și dacă vă oripilează să vedeți ce se întâmplă în kiev, a fost cineva de la CNN personal în Donbas? Ați văzut școli distruse, femei care cară copii uciși sau locuri de joacă bombardate?

