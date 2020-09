Sergiu Radu, fost internațional român stabilit în Spania: “Eu sunt pentru mersul la școală. Mă rog la Dumnezeu să fie bine”

Milioane de copii se întorc în această săptămână în instituțiile de învățământ din Spania, chiar dacă în mai multe regiuni ale țării numărul de cazuri noi de COVID rămâne destul de mare.

Spania a depășit 500.000 de îmbolnăviri și se apropie de 30.000 de decese cauzate de noul coronavirus.

Libertatea a publicat ieri un material amplu în care a prezentat situația din Spania, unde se multiplică protestele părinților față de redeschiderea școlilor. Procuratura amenință însă că va deschide dosare penale împotriva părințiilor care își țin copiii acasă fără o justificare clară.

Situația este abordată cu calm de fostul tricolor și campion cu Rapid București Sergiu Radu, care s-a mutat cu familia din Germania, de la Köln, pe Costa del Sol, în Marbella.

Luni dimineață, el și-a dus copiii – pe Albert, care este în clasa a VII-a, și pe Alessia, clasa a XI-a – la școală.

Sergiu și soția lui, Carmen, vor ca băiatul și fata lor să continue școala fizic, nu să studieze online. Cei doi sunt elevi la un colegiu privat german din Elviria, localitate aflată între Marbella și Malaga, în apropiere de școala de tenis a fetei.

“Eu sunt pentru mersul la școală, deși știu că există un risc ridicat. Nu mi-e teamă, dar mă rog la Dumnezeu să fie bine. E diferență între mersul fizic la cursuri și școala online, una e să te antrenezi centralizat la fotbal sau la orice alt sport, alta e să faci tu acasă, după ce vezi pe un ecranul laptopului”, a mărturisit fostul fotbalist pentru Libertatea.

Tocmai m-a sunat fata de la școală și mi s-a plâns din cauza măștii, că nu prea poate respira normal, e căldură, nu are voie să o dea jos… Ne vom adapta, o să vedem ce va urma. Mi se pare cam exagerată chestia asta cu masca, adică la cursuri ar trebui să n-o mai țină, mai ales că stau la distanță de 2 metri unul de celălalt. S-o poarte 10-15 minute, cât stau în pauză.

Sergiu Radu: