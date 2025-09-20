Serviciul britanic de Informații lansează un nou portal pentru recrutarea spionilor din alte țări

Serviciul britanic de informații externe, MI6, a lansat un nou portal online numit Silent Courier (Curierul tăcut), care folosește dark web-ul pentru a atrage potențiali spioni să transmită secrete, vizând în special Rusia, potrivit publicației americane.

„Curierul tăcut” utilizează browserul Tor pentru acces anonim la o platformă securizată de mesagerie MI6. Instrucțiunile de utilizare au fost publicate pe noul canal YouTube al MI6.

„Regatul Unit își consolidează eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – în Rusia și în întreaga lume”, a declarat Secretarul de externe britanic, Yvette Cooper.

Lansarea vine după ce șeful MI6, Richard Moore, a făcut apel la cetățenii ruși să spioneze pentru Marea Britanie într-un discurs la Praga. CIA a lansat un mecanism similar tot pe rețeaua Tor în același an.

Care este tehnologia din spatele platformei „Curierul tăcut”

Utilizatorii trebuie să ia precauții semnificative pentru a folosi serviciul în siguranță. Ministerul de Externe britanic recomandă folosirea VPN-urilor și a dispozitivelor de încredere neconectate la utilizatori.

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
Recomandări
Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

Deși detaliile tehnice sunt neclare, site-ul MI6 încurajează utilizarea Tor și VPN pentru contact. Utilizatorii sunt sfătuiți să creeze o nouă adresă de email anonimă.

Lansarea include un videoclip care amintește de imaginea spionajului MI6 asociată cu James Bond, prezentând o machetă a serviciului pe un smartphone.

Conducerea serviciului britanic MI6, schimbată în 2025

Moore va fi înlocuit luna viitoare de Blaise Metreweli, prima femeie care vi fi șeful MI6. Metreweli a fost anterior directoarea MI6 responsabilă de inovație și tehnologie.

„Curierul tăcut” reprezintă o nouă abordare în recrutarea de spioni, folosind tehnologia modernă pentru a atrage potențiali informatori în condiții de maximă securitate. Rămâne de văzut impactul acestei inițiative asupra activităților de spionaj ale MI6.

Ce este MI6, Serviciul britanic de Informații

Serviciul britanic MI6, cunoscut oficial ca Secret Intelligence Service (SIS), este serviciul de informații externe al Regatului Unit. Înființat în 1909, MI6 este responsabil în principal cu colectarea și analiza secretă a informațiilor umane (HUMINT) de peste hotare, sprijinind securitatea națională a Marii Britanii.

MI6 funcționează sub autoritatea Ministerului de Externe britanic și are un statut legal clar stabilit în 1994 prin Legea serviciilor de informații. Șeful MI6, cu titulatura codificată „C”, răspunde direct ministrului de externe și face parte din Comitetul mixt de informații, consultând primul ministru în chestiuni de securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comportamentul lui Călin Georgescu într-o discuție privată cu Horațiu Potra, descris în rechizitoriul procurorilor: „A refuzat turnarea ceaiului”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Unica.ro
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Avantaje.ro
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
Știri România 21:35
ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
MAE a lansat un avertisment pentru români după ce trei mari aeroporturi din Europa au fost atacate cibernetic
Știri România 21:26
MAE a lansat un avertisment pentru români după ce trei mari aeroporturi din Europa au fost atacate cibernetic
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Fanatik.ro
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Stiri Mondene 17:10
Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Stiri Mondene 16:47
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
ObservatorNews.ro
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Libertateapentrufemei.ro
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Comportamentul lui Călin Georgescu într-o discuție privată cu Horațiu Potra, descris în rechizitoriul procurorilor: „A refuzat turnarea ceaiului”
Analiză
Politică 19:30
Comportamentul lui Călin Georgescu într-o discuție privată cu Horațiu Potra, descris în rechizitoriul procurorilor: „A refuzat turnarea ceaiului”
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Politică 17:28
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la accident
Fanatik.ro
Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la accident
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult