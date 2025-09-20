Serviciul britanic de Informații lansează un nou portal pentru recrutarea spionilor din alte țări

Serviciul britanic de informații externe, MI6, a lansat un nou portal online numit Silent Courier (Curierul tăcut), care folosește dark web-ul pentru a atrage potențiali spioni să transmită secrete, vizând în special Rusia, potrivit publicației americane.

„Curierul tăcut” utilizează browserul Tor pentru acces anonim la o platformă securizată de mesagerie MI6. Instrucțiunile de utilizare au fost publicate pe noul canal YouTube al MI6.

„Regatul Unit își consolidează eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – în Rusia și în întreaga lume”, a declarat Secretarul de externe britanic, Yvette Cooper.

Lansarea vine după ce șeful MI6, Richard Moore, a făcut apel la cetățenii ruși să spioneze pentru Marea Britanie într-un discurs la Praga. CIA a lansat un mecanism similar tot pe rețeaua Tor în același an.

Care este tehnologia din spatele platformei „Curierul tăcut”

Utilizatorii trebuie să ia precauții semnificative pentru a folosi serviciul în siguranță. Ministerul de Externe britanic recomandă folosirea VPN-urilor și a dispozitivelor de încredere neconectate la utilizatori.

Deși detaliile tehnice sunt neclare, site-ul MI6 încurajează utilizarea Tor și VPN pentru contact. Utilizatorii sunt sfătuiți să creeze o nouă adresă de email anonimă.

Lansarea include un videoclip care amintește de imaginea spionajului MI6 asociată cu James Bond, prezentând o machetă a serviciului pe un smartphone.

Conducerea serviciului britanic MI6, schimbată în 2025

Moore va fi înlocuit luna viitoare de Blaise Metreweli, prima femeie care vi fi șeful MI6. Metreweli a fost anterior directoarea MI6 responsabilă de inovație și tehnologie.

„Curierul tăcut” reprezintă o nouă abordare în recrutarea de spioni, folosind tehnologia modernă pentru a atrage potențiali informatori în condiții de maximă securitate. Rămâne de văzut impactul acestei inițiative asupra activităților de spionaj ale MI6.

Ce este MI6, Serviciul britanic de Informații

Serviciul britanic MI6, cunoscut oficial ca Secret Intelligence Service (SIS), este serviciul de informații externe al Regatului Unit. Înființat în 1909, MI6 este responsabil în principal cu colectarea și analiza secretă a informațiilor umane (HUMINT) de peste hotare, sprijinind securitatea națională a Marii Britanii.

MI6 funcționează sub autoritatea Ministerului de Externe britanic și are un statut legal clar stabilit în 1994 prin Legea serviciilor de informații. Șeful MI6, cu titulatura codificată „C”, răspunde direct ministrului de externe și face parte din Comitetul mixt de informații, consultând primul ministru în chestiuni de securitate.